Thomasová se blýskla ve WNBA dalším triple doublem a pomohla Phoenixu k výhře

Thomasová je podle počtu zápasů s dvoucifernými čísly ve třech statistických ukazatelích s převahou rekordmankou soutěže. Druhé v pořadí Sabrině Ionescuové se triple double povedl čtyřikrát. Třiatřicetiletá Thomasová to nedávno dokázala jako první hráčka ve třech zápasech za sebou a skvělou srpnovou formu si drží i nadále, protože v desátém utkání v tomto měsíci zapsala triple double popáté.
Skvělé prvenství pro Thomasovou. Ve WNBA ukázala potřetí za sebou triple double
S 16 asistencemi si olympijská vítězka a mistryně světa navíc vyrovnala osobní maximum. Šestým triple doublem v sezoně také zopakovala rekord z roku 2023 a na jeho překonání bude mít ještě osm zápasů základní části a pak play off.
Triple double se v pátek povedl také Jessice Shepardové z vedoucího týmu ligy Minnesoty. Při výhře 95:90 na palubovce Indiany zaznamenala 22 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí.