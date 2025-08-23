Thomasová se blýskla ve WNBA dalším triple doublem a pomohla Phoenixu k výhře

Autor: ,
  9:51
Bývalá opora basketbalistek USK Praha Alyssa Thomasová přidala v zámořské WNBA šestý triple double v sezoně a 17. v kariéře. Americká křídelní hráčka přispěla v pátečním utkání 13 body, 16 asistencemi a 12 doskoky k výhře domácího Phoenixu nad Golden State 81:72.
Alyssa Thomasová z Phoenixu během utkání proti Golden State ve WNBA.

Alyssa Thomasová z Phoenixu během utkání proti Golden State ve WNBA. | foto: Profimedia.cz

Alyssa Thomasová z USK Praha
Alyssa Thomasová z USK Praha proniká obranou Fenerbahce.
Alyssa Thomasová z USK se snaží udržet míč proti přesile hráček z Mersinu.
Alyssa Thomasová z USK Praha e chystá na zápas.
6 fotografií

Thomasová je podle počtu zápasů s dvoucifernými čísly ve třech statistických ukazatelích s převahou rekordmankou soutěže. Druhé v pořadí Sabrině Ionescuové se triple double povedl čtyřikrát. Třiatřicetiletá Thomasová to nedávno dokázala jako první hráčka ve třech zápasech za sebou a skvělou srpnovou formu si drží i nadále, protože v desátém utkání v tomto měsíci zapsala triple double popáté.

Skvělé prvenství pro Thomasovou. Ve WNBA ukázala potřetí za sebou triple double

S 16 asistencemi si olympijská vítězka a mistryně světa navíc vyrovnala osobní maximum. Šestým triple doublem v sezoně také zopakovala rekord z roku 2023 a na jeho překonání bude mít ještě osm zápasů základní části a pak play off.

Triple double se v pátek povedl také Jessice Shepardové z vedoucího týmu ligy Minnesoty. Při výhře 95:90 na palubovce Indiany zaznamenala 22 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Thomasová se blýskla ve WNBA dalším triple doublem a pomohla Phoenixu k výhře

Bývalá opora basketbalistek USK Praha Alyssa Thomasová přidala v zámořské WNBA šestý triple double v sezoně a 17. v kariéře. Americká křídelní hráčka přispěla v pátečním utkání 13 body, 16...

23. srpna 2025  9:51

Mohla jsem víc trénovat, ale zabila bych svůj talent. Kvitová se chystá na rozlučku

Na newyorském grandslamu debutovala v roce 2008 novicka plná odhodlání a snů. O 17 let později na něm Petra Kvitová uzavře bohatou kariéru. Na US Open, které startuje už zítra, řekne Češka tenisu...

23. srpna 2025  9:44

Drsná švédská škola, Olomouci návrat do pohárové Evropy zhořkl. Kde musí přidat?

Poděkuje za spolupráci, rozloučí se a prohodí: „Nebojte, Konferenční liga bude také fajn.“ I česko-švédská tlumočnice, která v tiskovém středisku v útrobách švédského stadionu Eleda překládala otázky...

23. srpna 2025  9:11

Zažil výhru 36:0, učí se švédsky. K olympiádě máme daleko, říká florbalista

V Česku se florbal těší velké popularitě, táhnou ho hlavně reprezentační úspěchy a Superfinále nejvyšší soutěže, které každoročně hltají tisícovky diváků. Ale jelikož podobnou oblibu si tento...

23. srpna 2025  8:30

Držák Funk o Slovanu: Potřetí se dostat do dluhů, byli bychom pro smích

V ústeckém hokeji odepsal spoustu peněz, přesto Slovan neodepsal. Obránce, stěhovák a zahradník Ladislav Funk mu i po dvou sezonách planých slibů a bobtnajících dluhů dává další šanci. Novým...

23. srpna 2025  7:25

Tenis US Open 2025: pavouky dvouher mužů a žen

Sto dvacet osm tenistů a stejný počet tenistek soupeří od 24. srpna do 7. září o tituly na grandslamovém US Open. Pavouky obou singlových soutěží, v nichž na začátku figurovalo osm Češek a čtyři...

23. srpna 2025  7:10

Manažer hradeckého nováčka věří: Tým je dlouho pohromadě, bude to naše výhoda

Po postupu často vídaná radikální přestavba kádru? Hlavně kvůli rozšířenému názoru, že rozdíl mezi druhou nejvyšší soutěží a Národní basketbalovou ligou je opravdu velký? Nic takového se v případě...

23. srpna 2025  6:36

Tenis US Open 2025: program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Na přelomu srpna a září se pozornost tenisového světa tradičně soustředí do New Yorku, kde se koná US Open. Také letos se na posledním grandslamu sezony představí početná česká výprava, tentokrát...

23. srpna 2025  5:58

Hirt se drápal až do 3650 metrů. Před Vueltou hlásí: Měl bych mít volné ruce

Premium

Je před ním krok do neznáma. Kvůli tomu, že 100 dní nezávodil poté, co si při hromadném pádu na Giru přivodil zlomeninu stehenní kosti. Ale také proto, že dosud nikdy neladil formu až na konec léta a...

23. srpna 2025

West Ham - Chelsea 1:5, londýnské derby plné gólů, domácí opět pohořeli

Londýnské derby v páteční předehrávce odstartovalo program 2. kola anglické fotbalové ligy gólovou přehlídkou. West Ham, v jehož sestavě byli Malick Diouf i český reprezentant Tomáš Souček, padl doma...

22. srpna 2025,  aktualizováno  23:19

Hattrick za čtvrthodinku. Kane na úvod bundesligy řádil, Bayern rozdrtil Lipsko

Fotbalisté Bayernu Mnichov rozdrtili v úvodním utkání nového ročníku bundesligy doma Lipsko 6:0 a rázně vykročili za obhajobou titulu. Harry Kane dal během 14 minut druhé půle hattrick, dvě branky...

22. srpna 2025  22:51

Švábíková byla pátá na Diamantové lize, teď se rychle přesouvá do Jablonce

Tyčkařka Amálie Švábíková se rozloučila s letošním ročníkem atletické Diamantové ligy pátým místem v Bruselu. Česká rekordmanka přeskočila 464 centimetrů napoprvé, na 474 už ale neuspěla. Soutěž...

22. srpna 2025  22:14,  aktualizováno  22:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.