Triple double jako rutina. Thomasová překonala vlastní rekord WNBA

Thomasová sedmým triple doublem překonala maximum z roku 2023. Olympijská vítězka a mistryně světa tehdy v ročníku zaznamenala šest zápasů s dvoucifernými čísly ve třech statistických ukazatelích.
Třiatřicetiletá Thomasová si připsala celkově 18. triple double v zámořské soutěži. Rovněž tím posunula vlastní maximum WNBA, přičemž druhé v pořadí Sabrině Ionescuové se triple double povedl čtyřikrát.
Proti Los Angeles si Thomasová pro triple double došla především díky výkonu ve druhém poločase. Po první půli měla někdejší hráčka Connecticutu na kontě jeden bod, sedm doskoků a deset asistencí.