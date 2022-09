Uhlazený divoch Heurtel: porušil slib Francii a jde bojovat za Gazprom

Třiatřicetiletý basketbalista, ústřední rozehrávač stříbrného celku z tokijské olympiády i letošního EuroBasketu, si jde vydělat. Zamířil do Zenitu Petrohrad, klubu z portfolia plynárenského gigantu Gazprom. Vzdal se kvůli tomu prestižní Euroligy, kterou hrál nepřetržitě od roku 2011.

I Zenit, poslední vítěz VTB ligy, v nejlepší kontinentální soutěži hrál a stále se zlepšoval, ale po ruské invazi na Ukrajinu byla jeho účast suspendována. Teď ho čekají souboje s CSKA Moskva o pozici ruské jedničky.

V reakci na válečné události klub opustila řada zahraničních hráčů, Shabazz Napier, Billy Baron, samozřejmě i litevští hráči Mindaugas Kuzminskas a Arturas Gudaitis. A po menší kontroverzi i kapitán polské reprezentace Mateusz Ponitka.

Ovšem na novou sezonu připravuje tým staré španělsko-řecké vedení (trenéři Xavi Pascual, Iňigo Zorzano, Adamantios Panajotopulos a manažer Manos Papadopulos) a přítomna je čtveřice Američanů v čele s Treyem Thompkinsem, bývalým hráčem NBA a dlouholetou oporou Realu Madrid.

Tak proč by měl být zrovna Heurtelův podpis problém?

Thomas Heurtel z Francie se protahuje před zápasem EuroBasketu.

Znamená výslovné porušení písemného slibu.

Když mu na konci července hrozilo vyřazení z francouzské reprezentace, zavázal se, že nepřijme angažmá v Rusku. Louis Labeyrie a Livio Jean-Charles tak neučinili, pro peníze do širé země na východě se vydali a EuroBasket se jich netýkal.

Heurtel, který měl smlouvu se Zenitem již tehdy rozjednanou, učinil kompromis. Anebo bezpáteřnost. Záleží na úhlu pohledu. Na novém angažmá se oficiálně dohodl až teď, tři dny po finále. Nejspíš to pro něj znamená netradiční oznámení konce reprezentační kariéry. Francouzská federace informovala, že po jediném utkání v Rusku už Heurtel pozvánku do národního týmu vyhlížet nemusí.

„Pokud (jakýkoli) hráč či člen realizačního týmu svůj závazek nedodrží, přestane splňovat kritéria pro zařazení do reprezentačního výběru, a to včetně olympijských her 2024,“ uvedli šéfové francouzského basketbalu. Připomeňme, že vrcholnou akci bude za dva roky hostit Paříž.

Klíčový muž dosavadních francouzských výběrů, který vlastní i zlato z EuroBasketu 2013 či bronz na mistrovství světa 2014, tak pokračuje ve své divoké klubové kariéře.

Bon Nadal, Thomasi

Zbývalo jen pár dní do Vánoc, když FC Barcelona odletěla z Istanbulu po euroligovém zápase s Anadolu Efes bez svého rozehrávače Thomase Heurtela. Půl hodiny před půlnocí mu nedovolila nastoupit společně s týmem do letadla. A to v době, kdy dopravu komplikovala i koronavirová omezení. Tak se před necelými dvěma lety zlomilo jeho angažmá v katalánském velkoklubu.

Vedení naštvalo, když se dozvědělo, že Heurtelovi zástupci potají jednají s Realem Madrid. A tak ho vytrestalo nečekaným dárkem.

V lednu 2021 rozvázali Barcelonští s hráčem platnou smlouvu, v únoru se zkušený rozehrávač upsal lyonském ASVEL a od dubna už skutečně mířil do Realu.

Thomas Heurtel z Barcelony se raduje z výhry.

Jenže uběhl jen rok a z Madridu jde zpráva, že si Heurtel a Trey Thompkins zase mohou hledat nový klub. Pykají za „neprofesionální chování“.

Hodně drahá párty

Před zápasem v hale Panathinaikosu Atény byli načapáni, jak „vypouštějí páru“ v zábavním podniku. Jel v tom s nimi i Guerschon Yabusele, jenže Heurtel s Thompkinsem končili až po rozbřesku. Dál se připravovali mimo kádr Realu. V rozehrávačské krizi během play off Heurtela klub ještě krátce využil, jenže Francouz si poranil kotník.

„Když se za tím ohlížím, jsem z toho smutný, ale je to jen má chyba. Poškodil jsem svůj vztah k tak velkému klubu, jakým je Real Madrid,“ kál se Heurtel. A nejen těmito, i mnoha jinými slovy. Z týmu přesto musel on i Thompkins pryč.

A teď se sejdou v Petrohradu. Místo Prada mohou obdivovat Ermitáž, na jejich vlastní umění však bude odteď zvědavý málokdo.