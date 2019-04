Jde to i bez hvězd. Jak univerzální vojáci z Lubbocku došli pod vrchol

Michigan State se sice probojoval mezi finálovou čtyřku už po desáté a jeho lavičce stále vévodí slovutný kouč Tom Izzo. Zkušenosti tentokrát nebyly nic platné. Už před zápasem se vědělo, že Michigan State je pro Texas Tech takřka dokonalým soupeřem.

Hráči v zelených dresech sice oplývali skvělými basketbalovými dovednostmi, nebyli ale rychlejší než jejich soupeři. To umožnilo týmu z Texasu přebírat clony, což Spartans činilo problémy.

„Máme zaměnitelné pozice. Nemáme hráče, kteří hrají na pozici jedna, dvě, nebo tři. Nikdy jsem tomuto systému nerozuměl. Na jaké pozici hraje LeBron James? Prostě je hráčem. Na obranné polovině máme spoustu hráčů, kteří mohou hrát na mnoha místech. Myslím, že to je důvod, proč je naše obrana úspěšná,“ poodkryl tajemství úspěchu trenér Chris Beard.

Gonzaga, nejofenzivnější tým NCAA, zaostal v zápase proti Red Raiders za svým průměrem o téměř 20 bodů. Michigan proti Texasu Tech nastřílel pouze 44 bodů, týmy Northern Kentucky a Buffala nepokořily sedmdesátibodovou hranici.

„Nejdříve se tohoto stylu mnozí trenéři báli a radili svým hráčům, aby k nám nešli hrát. Jakmile jsme ale uspěli, už jsme zase v kurzu,“ doplnil Beard.

Jak řečeno, Texas Tech spoléhá na kolektivní pojetí hry; útočný systém dává šanci všem hráčům na hřišti.

„Když jsem vyrůstal v Lubbocku, nikdy jsem si nemyslel, že by se Texas Tech mohl dostat až sem,“ řekl bezprostředně po postupu do finále Jarrett Culver, střelecký tahoun týmu a naděje pro letošní draft NBA.

Culver v semifinále proti Michigan State proměnil pouze tři střely z 12 - v první půli by obroučku nenašel ani s detektorem kovu. Excelentně ho ovšem zastoupil Matt Mooney, který nastřílel 22 bodů. Culver poté v nejdůležitější chvíli obstaral pět bodů v řadě a chvíli nato trefil klíčovou trojku.

Univerzita Texas Tech po historickém postupu svého týmu do národního finále zrušila všechny pondělní večerní přednášky a všechny přednášky v úterý. Studenti sobotní vítězství bujaře oslavili, některé oslavy přetrvávaly až do neděle.

With @TexasTechMBB playing for a National Championship Monday night, classes after 5 p.m. on Monday and all day Tuesday have been canceled.

Red Raiders byli trofeji vítěze NCAA velice blízko, Virginia si ale nakonec vynutila prodloužení, ve kterém už byla jasně lepší.

Texas Tech se během finálového utkání dostal dvakrát do dvojciferné ztráty, pokaždé se ale dokázal vrátit zpět do zápasu, a když byli hráči v červených dresech necelou minutu před koncem ve vedení, nikdo nepochyboval o tom, že jsou ve finále právem.

„Když jsem vzal tuto práci, chtěl jsem vyhrát titul. Ne dostat se na turnaj nebo vyhrát konferenci. Tak musíte přemýšlet. Každý den se vzbudím, chci jít do práce a vyhrát. Jsem si jistý, že to samé chtějí moji hráči. O tom to je,“ přiblížil svou filozofii den před nejdůležitějším zápasem Beard. „Klíčovou roli hrají vděčnost, pozitivita a rovnováha. Neustále to hráčům opakuji - buďte vděční, že tu můžete být. Potom je těžké mít špatný trénink.“

Ostatní týmy hrající v závěrečné fázi turnaje se většinou na soupisce pyšní těmi nejlépe ohodnocenými středoškolskými hráči, to ovšem není případ univerzity z Texasu. Ostrostřelec Mooney si žádné hodnocení nevysloužil, většina ostatních hráčů obdržela dvě nebo tři hvězdy (z pěti).

„Rankingy a hvězdy jsou dobré pro fanoušky, nemá to ale nic společného s vyhráváním zápasů. Může to být i dobrá motivace. Pokud se každý den jdete do haly zlepšit, ty jejich hvězdy nic neznamenají. Rozumím, že jde o součást basketbalu, ale důležitější je práce, kterou do hry vložíte,“ reagoval Chris Beard na dotaz, co umožňuje jeho hráčům zahrát si až na Final Four.

Je tu ještě jeden faktor, který umožnil Texasu Tech dojít až téměř na vrchol: půst. Hráči se během sezony přestali věnovat telefonům, aby nemohli volný čas trávit na sociálních sítích, čtením negativních komentářů či brouzdáním po internetu místo spánku. Někteří se vzdali smaženého jídla, jiní sledování Netflixu. Trenér Beard obětoval sladkosti, dezerty a pivo.

„Každý se něčeho vzdá každý rok. Není to lehké, ale pomáhá to. Eliminujeme tím věci, které nás rozptylují,“ řekl Beard a dodal: „Dnešní děti neumí položit mobil. Vidím to u svých dcer. Telefony nás zdržují od spánku, který je součástí procesu. Raději bych chtěl, aby čas strávený na mobilu věnovali studování soupeře.“

Oběť a univerzálnost - to byla letošní témata, která dovedla podceňovaný Texas Tech až mezi elitu NCAA.