Důležité datum pro Krejčího - 16. října. NBA stanovila termín draftu

NBA tak zřejmě čeká nabitý říjen. Pokud se podaří přerušenou sezonu restartovat podle plánu, mohl by být 13. října na programu rozhodující sedmý zápas finále play off. Dva dny po draftu by poté týmy mohly začít jednat s hráči, kteří budou volnými agenty.

Kvůli koronavirové krizi NBA už na začátku května zrušila tradiční loterii určující pozice týmů na draftu a navazující akci zvanou „combine“, kde se kandidáti na draft setkávají se zástupci klubů. Podle očekávání nakonec změnil termín i samotný draft.

Přihlásilo se do něj 205 basketbalistů, z toho 42 zahraničních hráčů včetně Krejčího. Rozehrávač Zaragozy by chtěl napodobit čtveřici Jiří Zídek, Jiří Welsch, Jan Veselý a Tomáš Satoranský, kteří dosud prošli draftem jako jediní Češi.

Hlavním adeptem na post jedničky je Anthony Edwards z univerzity v Georgii. Ve dvou kolech si kluby vyberou 60 hráčů.