Musíme to hodit za hlavu, burcovala Vyoralová po prohře s Fenerbahce

Proti tureckému celku sehrály z jejího pohledu povedených pětadvacet až třicet minut, poté ale doplatily na horší produktivitu a zranění opory Márie Condeové. USK neprošel přes semifinále ve Final Four počtvrté za sebou a vyzve v nedělním boji o bronz Salamanku.

„Myslím, že všichni jsme si sem přijeli pro nějakou medaili. Určitě budeme zklamaní, že jsme prohráli, ale musíme to hodit za hlavu a zkoncentrovat se na zápas o třetí místo. Každá medaile v Eurolize je skvělá, takže si odpočineme a připravíme se na Salamanku. Bude to hrozně těžké utkání, ale určitě se o to popereme,“ řekla Vyoralová v rozhovoru pro Český rozhlas.

USK si v semifinále proti domácímu favoritovi Fenerbahce vypracoval ve třetí čtvrtině až třináctibodové vedení, turecký tým však v závěru duel otočil. Pomohla mu jak bouřlivá atmosféra, tak i absence Condeové, která si po jednom ze soubojů poranila rameno. Fenerbahce vyhrálo poslední čtvrtinu 24:11 a utká se ve finále o historicky první triumf se Šoproní.

„Když se nám zranila Condeová, byla to pro nás hrozně velká ztráta,“ řekla Vyoralová o spoluhráčce, která měla tou dobou na kontě 11 bodů. „Atmosféra nebyla příjemná, ale všichni jsme počítali s tím, že to tak bude. Je to hrozná škoda, pětadvacet, třicet minut jsme hrály skvělý zápas. Pak jsme ale bohužel nebyly schopné strefit se v útoku a ony naopak daly nějaké střely, což rozhodlo,“ řekla Vyoralová.

Nedomnívala se však, že by tým doplatil na úzkou rotaci. Kvůli zranění musela trenérka Natália Hejková protočit pouze sedm svých basketbalistek. „Nemyslím si, že nám došly síly. Ony jen trefily nějaké střely a zvedly se, protože jim to v první půli nepadalo. My byly bohužel v útoku roztěkané a neměly volné střely, abychom se něčím chytly. Je to škoda. Myslím, že jsme na ně měly, i když hrály doma,“ řekla reprezentační rozehrávačka, jejíž tým prohrál na tříbodové pokusy 1:11.

Vedle Aliny Jagupovové, která vstřelila 24 bodů, táhla turecký celek také bývalá hráčka USK Amanda Zahuiová, jež dala 18 bodů. Švédská reprezentantka trefila šest ze sedmi střel a její body přicházely v klíčových fázích. „Věděly jsme, že je dobrá střelkyně. V každém zápase se ale bohužel trefí někdo jiný. Ony mají skvělé hráčky a širokou rotaci, takže mě to úplně nepřekvapuje,“ doplnila Vyoralová.

V boji o třetí místo narazí USK v neděli na Salamanku, která prohrála se Šoproní. Pražanky se utkaly se španělským týmem už v základní části, kdy vyhrály 80:55 a prohrály 75:85. „Určitě na nás v sobotu padne únava, tím spíš, že nás není tolik. Condeová navíc asi v utkání nebude, takže budeme mít asi ještě menší rotaci. Jsem ale ráda, že si odpočineme, vyspíme se a odpoledne si něco ukážeme na Salamanku,“ dodala osmadvacetiletá rozehrávačka.