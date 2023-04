Zakleté Final Four. Rozhodčí nás poškodily, měly jsme na víc, cítí Vyoralová

„Předvedly jsme skvělý comeback, daly jsme do toho všechny síly,“ připomněla Vyoralová, že Pražanky hnané zaplněnou domácí halou pět vteřin před koncem vyrovnaly na 56:56. Jenže závěr patřil litevské pivotce Eglé Šventoraitéové, která rozhodla ojedinělou trojkou.

„Bojovaly jsme do poslední sekundy, Teja (Oblaková) dala neskutečnou střelu a srovnala. Pak myslím, že rozhodčí měly písknout faul a ke trojce soupeřek už vůbec nemělo dojít. Že tohle nepísknou, se nedá ani komentovat,“ rozčilovala se česká reprezentantka Vyoralová.

Co se tedy v koncovce stalo?

Řekly jsme si, že Teja bude bránit vyhazující hráčku, abychom měly vysoké holky na hřišti a mohly všechno přebrat. Podařilo se nám sebrat balon, jenže pak nás rozhodčí podle mě poškodily, protože měly písknout faul na Valu Vukosavljevičovou. Ona jen tak nepadá. Je to pro mě úplně nepochopitelné, navíc pak dala jejich pivotka trojku. Nevím kolikátou v sezoně, navíc ještě o desku. Takže to hrozně moc mrzí.

Věřily jste, že by video verdikt změnilo?

Ani ne, protože se řešilo jenom, jestli vystřelila včas. Video se bohužel na faul podle pravidel vzít nemůže. (Zkoumání nakonec potvrdilo, že Šventoraitéová stihla vystřelit ještě před koncem zápasu).

Po nevydařené první půli, ve které jste ztrácely až o 13 bodů, jste ve druhém poločase zabojovaly a dorovnaly. Co se změnilo?

Řekly jsme si, že hrajeme Final Four a před sebou máme ještě dvacet minut, takže musíme máknout. Konečně jsem zase viděla tým, každá bojovala za tu druhou, měly jsme úplně jinou energii. Jen škoda, že jsme se vůbec nesešly se střeleckou formou, protože jsme daly jen 56 bodů. Normálně dáváme mnohem víc, ale jsem ráda, že jsme ukázaly fanouškům úplně jiný obrázek a bojovaly jsme až do konce, i když to nedopadlo.

Ovlivnilo ofenzivní statistiky vyčerpání z toho, že jste Final Four odehrály v úzké rotaci jen s osmi hráčkami?

Určitě. Když hrají holky čtyřicet nebo pětatřicet minut první zápas, tak se únava projeví. Normálně dáváme střely, které nám teď nepadaly, taky jsme nedaly spoustu trestných hodů. Je to škoda, měly jsme na víc.

Co kromě trápení v útoku způsobilo, že vám Final Four nevyšlo?

Aspektů bylo víc, hlavně se nám zase nevyhnula zranění. Voráčková a Condeová netrénovaly docela dlouho, pak se zranila Fágbénléová do rotace pivotů. Bylo to trochu opakování loňského Final Four, kdy jsme taky neměly moc možností na střídání. Šlo vidět, že holky už byly vyšťavené. Nevím, jestli je to pro nás zakleté, ale štěstí na Final Four nemáme.

Myslíte si, že by USK pomohlo okysličit tým?

Je pravda, že jsme v této sestavě spolu už dlouho, Češky i cizinky. Je to ale na manažerech, my zatím nevíme, jak bude tým vypadat na příští sezonu. Každopádně se musíme vyhnout tomu, abychom zase hrály v tak malé rotaci, protože to se pak projeví.

Jak jste si užila fanoušky? V obou zápasech vás hnalo 2500 diváků.

Jsme strašně rády, že přišlo tolik lidí. Chtěla bych jim poděkovat, podporovali nás od začátku až do konce, když jsme se Schiu ve skóre přibližovaly, atmosféra byla neskutečná. O to větší škoda, že to nedopadlo. A Final Four v Praze už asi zase dlouho nebude.