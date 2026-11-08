K cenným zkušenostem z palubovky nyní přidává euroligová šampionka z roku 2025 další poznatky – v ZVVZ USK Praha se věnuje B-týmu i kategorii U19, a když dostala nabídku, aby dělala asistentku Martinu Baštovi u ženského národního týmu, neváhala.
„Velký krok,“ zářila pro reprezentačním tréninku v útrobách pro ni dobře známé haly Královka. „Jsem moc vděčná. Opravdu mě potěšilo, že Martin myslel zrovna na mě.“
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Soupeřky uběhat, velí Bašta před startem kvalifikace. V čem mu pomůže Vyoralová?
Jako dočasný kouč si Bašta vybíral spolupracovníky, které dobře zná. S Vyoralovou se potkává na klubové úrovni, kde řeší propojení seniorské kategorie s mládeží, a řadu vzpomínek mají i na společné reprezentační působení.
A právě na dřívější spojení asistent – kapitánka budou v nových rolích navazovat.
„Známe se dlouho,“ usmála se dvaatřicetiletá Vyoralová. „Sedíme si lidsky a máme i podobný náhled na basket, což je podle mě hrozně důležité.“
Velkou výhodou může být i fakt, že ještě loni v září vedla tým jako kapitánka na EuroBasketu a těšila se přirozenému respektu. Byť nyní otevřeně říká, že kamarádství bude v některých momentech muset jít stranou, prioritu má jasnou: „Chci, aby se tady holky cítily dobře, aby mezi nimi byla super atmosféra. A když se cokoliv stane, můžou se na mě obrátit. Věřím, že jsme měly výbornou partu a stále ji máme.“
Soudržnost, kterou basketbalistky ukázaly na světovém šampionátu v Berlíně, budou potřebovat i na startu kvalifikace o EuroBasket 2027. V prvním okně je čekají zápas ve Španělsku (10. 11.) a důležité domácí duely s Chorvatskem (14. 11.) a Bulharskem (17. 11.).
„Potřebujeme, aby tým šlapal. Chceme maximálně využít všechny silné stránky hráček,“ přiblížila Vyoralová.
Sama očekává, že ji před premiérovým zápasem na reprezentační lavičce dožene nervozita, ale také si dobře uvědomovala: „Jsme na to tři trenéři. Ze začátku jsem sice měla problém najít rovnováhu mezi tím, kdy nechat zápas plynout a kdy ho raději zastavovat, ale teď budeme posuzovat podobné věci společně.“
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Navíc cítí, že může prodat řadu poznatků, které načerpala při mezinárodních setkáních.
Třeba letos v červenci absolvovala European Women’s Basketball Summit, kde poslouchala zkušené lektorky v čele se současnou trenérkou řecké reprezentace Stellou Kaltsidouovou či zkušenou Valérií Garnierovou, která v roli asistentky slavila v roce 2024 euroligový triumf s Fenerbahce.
„Odvezla jsem si opravdu hodně informací a navíc ještě dále působím v mentoringovém programu,“ připomněla možnost, která ji po Vánocích zavede i do zákulisí basketbalové Barcelony.
„Avizovali, že tam bude program opravdu nabitý. V akademii se jede od rána až do večera. Jsem zvědavá, jak pracují s mládeží. Chci vidět, na co tam dbají, čemu se věnují hodně a čemu naopak méně. Z toho si chci vzít nejvíc.“
Ještě před tím však přidá do svého resumé kvalifikační zápasy o ženský EuroBasket 2027.