Skoro žádná trojka, radši prohrát o dvacet než o bod, lituje Vyoralová

Než poprvé začala odpovídat, musela se na chvíli odmlčet, aby potlačila smutek a našla hlas.

Poté Vyoralová spustila: „Jsem strašně pyšná na náš tým. Asi nikdo nečekal, že se vrátíme ze ztráty o 17 bodů ve třetí čtvrtině, zase jsme ukázaly tvář, kterou předvádíme v celém průběhu turnaje.“

Připomněla tak, že Češky vůbec nezachytily pasáž na přelomu druhé a třetí čtvrtiny, v níž sedm minut neskórovaly a povolily Maďarkám utéct až na propastný rozdíl 17 bodů.

Jenže se nepoložily a v poslední části několikrát dotáhly manko na jediný bod. Když do sirény zbývalo jedenáct vteřin, po nájezdu Kateřiny Zeithammerové dokonce vedly 61:60.

„Jenže pár vteřin před koncem jsme dostaly docela jednoduchý koš,“ posteskla si 29letá Češka. „Maďarky ukázaly klidnou hlavu.“

Jejich klíčové akci, kterou zakončila Debóra Dubeiová, předcházel sporný verdikt rozhodčích, kteří nejprve po autu přisoudili vhazování českému týmu, ale po výzvě soupeřek rozhodnutí zvrátili. Podle televizních záběrů mělo platit původní rozsouzení situace.

Reprezentantkám poté zbyly na protiúder jen tři vteřiny, těžká střela zpoza trojkové čáry Renáty Březinové neměla příliš nadějí na úspěch.

Když Vyoralová dostala otázku, zda jde o její nejhorší porážku v celé kariéře, odpověděla: „Určitě nejvíc bolí, byly jsme fakt blízko. Celý tým dal do zápasu maximum, šlo to vidět na hřišti i lavičce. Podle mě by bylo lepší prohrát o dvacet než takhle v závěru o bod.“

Uvědomovala si, že výsledek mohl vypadat jinak, pokud by Češky trefily za tři body víc než jen pět z 26 pokusů. „Už na začátku přípravy jsem říkala, že nebudeme tým, který dává 70 nebo 80 bodů. V poločase jsme měly 22 bodů, což je hodně málo, ale ony jich daly 29, takže obrana byla z obou stran slušná. Bohužel jsme neproměnily skoro žádnou trojku, v útoku nás držely Naty (Stoupalová, která dala 20 bodů) a Gába (Andělová, 13 bodů), nikdo další se k nim moc nepřidal.“

Reprezentantky brzy dostanou příležitost odčinit hořkou porážku, v sobotu se s horším ze souboje Španělska a Německa utkají o účast v kvalifikaci o olympijské hry v Paříži 2024.

„Musíme zregenerovat, protože máme o co hrát,“ burcuje Vyoralová.