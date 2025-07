„Nelíbilo se mu, že jako holka hraju fotbal. I když mě to bavilo, tak řekl, že ne. Vymýšlel různé věci, abych skončila. Furt mi říkal, že je to hra pro kluky a nebude mě bavit, až budu starší,“ vzpomíná s odstupem sedmnáctiletá Pavelcová v rozhovoru pro Českou basketbalovou federaci.

„Nadhazoval různé sporty, kam bych mohla místo fotbalu jít. Bylo tam chvilku tancování, ale to mi nešlo. Nakonec ho napadl basket a ten mě chytl.“

Jak fotbalový konec zpětně hodnotíte?

Nelituju. Díky kolektivu mě nakonec basket bavil i víc, jak jsem byla mezi holkami. Fotbal jsem totiž hrávala jen s kluky. Přesto jsem u něj vydržela tak do desíti let, pak se to nedalo s basketem stíhat. A bůh ví, jaké by to bylo, kdybych hrála dál. Teď se teda už na fotbal chodím jen koukat.

Komu doma fandíte?

Můj táta je největší slávista, kterého znám. Můj brácha se ale ocitl ve Spartě a taťka se přes to dostával dlouho. A já pořád fandím Slavii, můj brácha mě v tomto neovlivnil. Co se týče fotbalistů, tak je to taková klasika. Mám ráda Cristiana Ronalda kvůli jeho přístupu k fotbalu a jak to má celkově nastavené v hlavě. Někdo říká, že je to moc. Ale podle mě je to sebevědomí, které ho dokopalo až tam, kde je. Jinak jsem fanoušek i Realu Madrid, takže Jude Bellingham a třeba Mbappé také patří k mým oblíbencům.

Takže vám táta zakázal fotbal, ale bratrovi Sparta prošla?

Samozřejmě by byl radši, kdyby byl ve Slavii. Ale bráchovi je jenom dvanáct a dojíždění by bylo složitější. On sám si navíc vybral, že se mu na Spartě líbí víc. Táta to musel překousnout, neměl na výběr.

A na zápasy ho chodí podporovat?

To zase jo, ale raději by ho viděl ve slavistickém dresu.

U vás má preference, jaký dres máte v budoucnu navléct?

Asi nemá. Nechává to dost na mně, jak se rozhodnu. I teď, jak jsem se rozhodovala, že se přesunu do Hradce a hostovat budu v Trutnově.

Rok v ŽBL už máte za sebou. Co vám dalo působení v LOH 2028 Chomutov?

Určitě zkušenosti. Ty hráčky jsou na tom jinak silově a oproti juniorskému basketu je to úplně jiná úroveň. Bylo to pak i vidět. V ŽBL jsme sice nevyhrály ani jednou, ale v juniorkách jsme naopak za celou sezonu neprohrály.

Jak vzpomínáte na basketbalové začátky?

Začala jsem na Kladně, kde jsem byla nejlepší a moc mi to už nedávalo. V U14 jsem přešla do HB Basket a bylo to popravdě teda strašné. Ten začátek byl hodně těžký. Přemýšlela jsem, že se vrátím zpátky. Nebyla jsem zvyklá na takové tréninky, trenér mi dával dost sodu a až postupně se to začalo zlepšovat. Hodně mi pomohly první reprezentační kempy.

Teď věříte, že budete jednou i profesionálkou?

Chtěla bych hrát basket, co nejvíc to půjde. Takže ano, chci se tomu věnovat. Zatím jsem ve druháku na střední, takže jsem ani nepřemýšlela, co dál. S přestupem do Hradce navíc změním školu. Těším se a zároveň je mi to líto. Na Kladně jsme byli dobrá třída a mrzí mě, že odcházím. Přijdu vlastně nová do už dva roky zaběhlého kolektivu. Tak doufám, že zapadnu rychle do party.