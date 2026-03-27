Levharticím máme co vracet, nebojíme se toho. Ostravanky hraji o historický úspěch

Jiří Seidl
  12:49
Nejvydařenější sezonu v historii klubu zažívají basketbalistky SBŠ Ostrava. Vyhrály už Český pohár i Středoevropskou ligu (CEWL) a poprvé okusily Eurocup. Nyní chtějí útočit na medaili v nejvyšší domácí soutěži. „Jsme rády, že jsme potvrdily třetí příčku a že play off začneme doma, to je pro nás velký benefit,“ zmínila umístění po dlouhodobé části ligy křídelnice Tereza Halátková, která je v SBŠ Ostrava třetí sezonu a po příchodu z USK Praha se stala jednou z opor týmu.
Ostravská trenérka Iveta Rašková debatuje s rozhodčí Veronikou Vávrovou. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Ostravská rozehrávačka Lucie Válková a Cameron Schwartzová z KP Brno se...
Jesika Hibalová z KP Brno a ostravská Kateřina Káňová (v bílém) se snaží...
Ostravská pivotka Marina Ewodová doskočila míč pod košem KP Brno.
Ostravská rozehrávačka Eliška Kubíčková se snaží obejít Michaelu Vondráčkovouz...
Ostravanky se ve čtvrtfinále – stejně jako loni – utkají s Levharticemi Chomutov. Začnou tuto neděli v 17.00 doma v hale kampusu Ostravské univerzity.

„Soupeřky známe, nehraje se nám s nimi úplně nejlépe, ale věřím, že to tentokrát zvládneme,“ řekla Halátková.

Nestraší Ostravanky, že před rokem s Chomutovem vypadly, byť stejně jako letos skončily v dlouhodobé části ligy před nimi?

„To je super, aspoň jim máme co vracet,“ usmála se ostravská trenérka Iveta Rašková. „Je to, jak to má být. Loni jsme ale byly někde jinde, letos jsme zase o něco zkušenější. Nebojím se toho. Do série půjdeme se zdravým sebevědomím, ale s respektem k soupeřkám.“

Dodala, že Chomutov má velmi kvalitní kádr, hráčky s bohatými zkušenostmi z důležitých utkání.

Aleah Nelsonová z SBŠ Ostrava se chystá na zápas.

Tereza Halátková podotkla, že loňské vyřazení je pro ně motivací. „A jak říká naše paní trenérka – jestli chceme mít medaili, musíme porazit všechny,“ usmála se Halátková. Co bude potřeba, aby Ostravanky tentokrát uspěly a probojovaly se do semifinále?

„Nepolevit,“ odpověděla Halátková. „Musíme dál naplno trénovat, hrát tvrdě a nenechat se soupeřkami řezat. Musíme ukázat, že máme sílu a že hrajeme kolektivně.“

Iveta Rašková uvedla, že nyní musejí Ostravanky ukázat, jaký jsou tým a kam se posunuly.

„V play off je basket intenzivnější, tvrdší, bez prostoru na chyby. Už si nemůžeme dovolit výpadky, každá maličkost rozhoduje,“ burcuje trenérka. „O to důležitější je pro nás první zápas doma, do něj musíme vletět s maximálním soustředěním.“ Tereza Halátková vnímá, že družstvo zažívá nejvydařenější sezonu v klubové historii.

„Je to poznat na atmosféře. Vše je klidné, panuje tu taková vítězná vlna, všichni máme dobrou náladu. A podle toho vypadají i tréninky, i do nich máme větší chuť. Vše je o dost lepší,“ řekla křídelnice. „Je fajn, že máme kvalitní kádr a trénujeme pokaždé pět na pět, v zápasech si půjčujeme balon... Úplně paráda.“

Ostravská křídelnice Tereza Halátková se snaží dostat ke střele přes Paris Mullinsovou z KP Brno.

Ostravanky rostou každým výkonem. Pomohlo jim, že udržely cizinky Ivu Beloševičovou a Olianu Squiresovu, které výborně doplnily Marína Ewodová a Aleah Nelsonová. K tomu se do týmu úspěšně zapracovává teprve sedmnáctiletá Bohdana Metyšová. A po těžkém zranění kolena se vrací křídelnice Adéla Smutná, která od ledna, kdy naskočila do hry po devíti měsících, postupně sbírá minuty na hřišti.

Podle trenérky Raškové by mohla být černým koněm pro play off.

„Budeme rády, až se Adéla vrátí naplno a ukáže nám, čeho je schopná. Věříme jí a doufám, že předvede, co v ní je,“ uvedla Tereza Halátková.

