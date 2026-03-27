Levharticím máme co vracet, nebojíme se toho. Ostravanky hraji o historický úspěch

Ostravanky se ve čtvrtfinále – stejně jako loni – utkají s Levharticemi Chomutov. Začnou tuto neděli v 17.00 doma v hale kampusu Ostravské univerzity.
„Soupeřky známe, nehraje se nám s nimi úplně nejlépe, ale věřím, že to tentokrát zvládneme,“ řekla Halátková.
Nestraší Ostravanky, že před rokem s Chomutovem vypadly, byť stejně jako letos skončily v dlouhodobé části ligy před nimi?
„To je super, aspoň jim máme co vracet,“ usmála se ostravská trenérka Iveta Rašková. „Je to, jak to má být. Loni jsme ale byly někde jinde, letos jsme zase o něco zkušenější. Nebojím se toho. Do série půjdeme se zdravým sebevědomím, ale s respektem k soupeřkám.“
Dodala, že Chomutov má velmi kvalitní kádr, hráčky s bohatými zkušenostmi z důležitých utkání.
Tereza Halátková podotkla, že loňské vyřazení je pro ně motivací. „A jak říká naše paní trenérka – jestli chceme mít medaili, musíme porazit všechny,“ usmála se Halátková. Co bude potřeba, aby Ostravanky tentokrát uspěly a probojovaly se do semifinále?
„Nepolevit,“ odpověděla Halátková. „Musíme dál naplno trénovat, hrát tvrdě a nenechat se soupeřkami řezat. Musíme ukázat, že máme sílu a že hrajeme kolektivně.“
Iveta Rašková uvedla, že nyní musejí Ostravanky ukázat, jaký jsou tým a kam se posunuly.
„V play off je basket intenzivnější, tvrdší, bez prostoru na chyby. Už si nemůžeme dovolit výpadky, každá maličkost rozhoduje,“ burcuje trenérka. „O to důležitější je pro nás první zápas doma, do něj musíme vletět s maximálním soustředěním.“ Tereza Halátková vnímá, že družstvo zažívá nejvydařenější sezonu v klubové historii.
„Je to poznat na atmosféře. Vše je klidné, panuje tu taková vítězná vlna, všichni máme dobrou náladu. A podle toho vypadají i tréninky, i do nich máme větší chuť. Vše je o dost lepší,“ řekla křídelnice. „Je fajn, že máme kvalitní kádr a trénujeme pokaždé pět na pět, v zápasech si půjčujeme balon... Úplně paráda.“
Ostravanky rostou každým výkonem. Pomohlo jim, že udržely cizinky Ivu Beloševičovou a Olianu Squiresovu, které výborně doplnily Marína Ewodová a Aleah Nelsonová. K tomu se do týmu úspěšně zapracovává teprve sedmnáctiletá Bohdana Metyšová. A po těžkém zranění kolena se vrací křídelnice Adéla Smutná, která od ledna, kdy naskočila do hry po devíti měsících, postupně sbírá minuty na hřišti.
Podle trenérky Raškové by mohla být černým koněm pro play off.
„Budeme rády, až se Adéla vrátí naplno a ukáže nám, čeho je schopná. Věříme jí a doufám, že předvede, co v ní je,“ uvedla Tereza Halátková.