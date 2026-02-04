Pohár je super, ale medaile z ligy je ještě lepší. Zlatá Halátková vyhlíží další kov

„Je to velký úspěch,“ řekla čtyřiadvacetiletá Halátková. „Podle postavení v tabulce jsme sice mohly být favoritky, ale musely jsme to potvrdit.“
Ostravské basketbalistky už myslí dál. V neděli od 10.30 se znovu utkají s KP Brno, v jeho hale v předposledním kole základní části ligy. Navíc na hřišti brněnských soupeřek dosud nevyhrály...
„Bude to trošku jiný zápas než finále poháru,“ upozornila Tereza Halátková. „Ale víme už, co od nich čekat, víme, že hrajou tvrdě, takže si na to musím dát pozor a doufám, že to utkání bude opět pro nás úspěšné. A pokud se nám to podaří, udržíme druhé místo. A to chceme potvrdit, abychom šly do play off z co nejlepší pozice.“
Potvrzuje vaše vítězství v Českém poháru dobrou sezonu, kdy v lize bojujete s Žabinami Brno o druhé místo v tabulce?
Určitě. Fakt jsem pyšná, že jsme dokázaly pohár vyhrát, že jsme ho urvaly, že jsme se nevzdaly, i když jsme v semifinále i finále prohrávaly. Hrály jsme týmově. A pořád bojovaly.
Ve finále vám hráčky KP Brno ve třetí čtvrtině odskočily na deset bodů. Takový výpadek ale není ojedinělý, že?
Na tom musíme zapracovat, třetí čtvrtiny nám dělají trošku problém. Ale věřím, že když se na ně budeme soustředit, tak nám hra půjde snadněji.
Ve Final Four poháru vám kvůli zdravotním problémům chyběly Maria Ewodová a Adéla Smutná. Budete s nimi ještě silnější?
To ano. Věřím tomu. Doufám, že se holky vrátí do sestavy co nejdříve, a hlavně v plné síle. Zdravé.
Neznevažuje vaše prvenství v poháru neúčast nejlepších českých celků USK Praha a Žabiny Brno, které ho vynechaly kvůli vytíženosti v evropských soutěžích?
To je jejich problém (usmála se). To nás nijak netrápí. My jsme byly rády, že jsme se dostaly do finále a že jsme ho vyhrály.
Pohár jste vybojovaly. Nehrozí, že vás triumf uspokojí v dalším průběhu sezony?
Možná, ale jen maličko (usmála se). Ale my jsme po každém úspěchu hladové, chceme dál vyhrávat. Pohár je super, ale mít medaili z ligy je ještě lepší.