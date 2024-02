Pražanky v problémech. Zraněné kapitánce Oblakové skončila sezona

„Nebudeme s ní moci počítat ani ve třetím zápase. Když už tak v příští sezoně. Jde na operaci,“ řekla po utkání Hejková.

Rodačka ze slovinského Kranje se zranila před týdnem v průběhu třetí čtvrtiny se Schiem. Hráčky USK tehdy vyhrály 78:60, do druhého utkání ale vyrazily již bez ní. Oblaková naopak odcestovala na vyšetření do Mnichova. „Ukázalo se, že zranění je natolik vážné, že musí na operaci. Do konce sezony s ní počítat nemůžeme,“ doplnila Hejková.

České mistryně bez dlouholeté rozehrávačky, která v klubu působí od roku 2018, ve středu ve Schiu neuspěly a prohrály o 12 bodů. Utržily teprve třetí porážku v sezoně a o postup budou muset zabojovat v rozhodujícím třetím duelu příští středu v Praze

„Velmi nám chyběla, protože v poslední době hrála velmi dobře. Měla top formu a chyběla dnes i její tvořivost,“ uvedla Hejková. „Do třetího zápasu je to určitě velká ztráta. Věřím, že to už ale bude lepší než v tomto zápase a postupně si na to zvykneme,“ dodala slovenská trenérka.