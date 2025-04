Ukaž se před spolužačkami! Basketbalové Teen El Nordico zaplnilo tribuny

„Z většiny kluků asi profíci nebudou, možná to je jediný zápas v životě, který hráli před takovou kulisou,“ usoudil kouč domácích Alexandr Novák, duchovní otec utkání, který se inspiroval právě u děčínských sousedů. Nedávno totiž uspořádali duel kadetů s Brnem rovněž před školním publikem. „Přišlo nám to jako zajímavý koncept.“

Malé El Nordico si podmanili hosté, vyhráli 85:61 i díky dvacetibodovému příspěvku Marka Houšky, syna děčínské legendy Jakuba Houšky. Za poražené se 19 body blýskl Jakub Čech. V sázce byla už jen prestiž, Ústí padá a Děčín se bude zachraňovat v kvalifikaci.

„Utkání bylo vyloženě pro diváky a za zásluhy pro šest kluků ročníku 2006, kteří končí. Začínali v základu, v závěru jsme je vystřídali. Nešlo nám o výsledek, ale o zážitek,“ obhlédl Novák tribuny, na kterých vřískalo 1 035 převážně dětí.

Jindy na zápasy juniorů téměř liduprázdná hala se změnila v mraveniště, ticho vystřídal rachot. Junioři na takovou atmosféru zvyklí nejsou. „Když jsme hráli v Děčíně s U17 před plným hledištěm, byl jsem z diváků nervózní. Teď už ne, bylo to nádherné,“ řekl věrně svému příjmení děčínský Jan Nádherný.

Malé derby pro velké obecenstvo. Basketbalová extraliga do 19 let nabídla duel Sluneta Ústí nad Labem - Válečníci Děčín. Přišlo 1035 diváků.

Ústecký kapitán Martin Černý po derby přidal: „Běženě na nás chodí padesát až sto fanoušků, hlavně rodiče, kamarádi. Dneska tu byl obrovský počet lidí, neskutečný. Stres jsem necítil, mít oporu v zádech je lepší než hrát v prázdné hale. Krásnější poslední domácí zápas v juniorech jsem si nemohl přát!“

I v mládeži je prý rivalita mezi Ústím a Děčínem hmatatelná. „Ale pořád jsme s některými na přátelské úrovni,“ ubezpečil Černý a společné zvedání raněného ústeckého hráče to ilustrovalo v praxi.

Lomoz publika školou povinného ztížil oběma celkům komunikaci při hře. „V oddechových časech někdy trenér nešel slyšet, i na hřišti bylo složitější se domluvit, když řvala celá hala,“ vylíčil Nádherný.

Podle děčínského trenéra Antonína Pištěckého se atmosféra podepsala víc na sousedech. „Nehráli jako normálně, my nemáme typy, které by se hroutily. Naopak si to užívají. Naši kluci mají víc těžších utkáních v nohách, odjezdili spoustu evropských turnajů,“ připomněl Pištěcký. „Byla to skvělá propagace basketbalu,“ vyzdvihl jeden z benefitů.

Speciální zápas měl i další. „Věříme, že to přiláká nové mládežníky nebo nové fanoušky. Chceme basket v Ústí zpopularizovat ještě víc. Děkujeme ředitelům škol, kteří se na tom podíleli,“ vzkázal ústecký generální manažer Tomáš Hrubý, jenž první půli sledoval s ligovým týmem, než všichni vyrazili na čtvrtfinále play off do Brna.

A ještě jednu bonusovou pohnutku našel Pištěcký pro kluky v triku, kterým se už zapalují (či spíš zapálila) lýtka. „Zahrát si před spolužáky a hlavně spolužačkami, to je přece jen ještě jiná motivace,“ mrkl trenér. Za hrdiny byli v tomto ohledu aktéři obou účastníků Teen El Nordica.