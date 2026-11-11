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Tatum uspěl proti rivalovi, opět zářil George. Šampioni slaví další výhru

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  9:16
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Paul George se raduje po proměněném koši.

Paul George se raduje po proměněném koši. | foto: Reuters

Jalen Brunson diriguje tým šampionů NBA.
Franz Wagner připsal Orlandu body.
Jayson Tatum slaví s Paulem Georgem.
Janis Adetokunbo slaví koš.
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Basketbalisté Bostonu vyhráli v NBA souboj o první místo ve Východní konferenci na palubovce Philadelphie 123:101. Ke čtvrtému vítězství v řadě jim výrazně pomohl šestatřicetiletý veterán Paul George, který po letní výměně právě ze Sixers nastřílel svému bývalému týmu 36 bodů. Portland bez zraněného Víta Krejčího porazil oslabené Oklahoma City 123:103.

Boston vedl téměř celé utkání a vypracoval si náskok až 29 bodů. Hrdina zápasu George proměnil šest z 11 trojek. „Hraje se mi dobře. Ve Philly jsem nebyl v takové kondici, aby bylo možné zvládnout zátěž, která mi pomůže do formy. V Bostonu tu příležitost mám,“ uvedl George.

Většina fanoušků se soustředila na souboj mezi Jaysonem Tatumem a Jaylenem Brownem, jejichž vztah po Brownově výměně do Philadelphie dost ochladl. „Není se o čem bavit. Každý jsme prostě na své straně a chceme vyhrávat,“ řekl stroze Brown.

Tatum sekundoval Georgeovi s 21 body, Brown dal jen 13 bodů. Sixers místo náporu prohráli poslední čtvrtinu 19:32. Jejich nejlepším střelcem byl Tyrese Maxey s 24 body.

Šanci na pátou výhru za sebou promarnilo Oklahoma City. Tahounem Portlandu byl Damian Lillard, který nastřádal 25 bodů. Deni Avdija jich přidal 24. Thunder nestačilo 26 bodů Shaie Gilgeous-Alexandera, už 20 jich nicméně přišlo v prvním poločase a navíc hvězdný rozehrávač trefil jen osm z 22 střel.

Čtvrtý triumf v řadě si připsal New York, který deklasoval Milwaukee 117:85. Nejlepším střelcem obhájců titulu byl Jalen Brunson s 23 body. Karl-Anthony Towns měl 21 bodů a 16 doskoků a stal se třetím hráčem Knicks po Waltu Bellamym a Willisu Reedovi, jenž začal sezonu deseti double doubly v řadě.

Miami zvítězilo 115:109 v Utahu, když se mohlo opřít o Janise Adetokunba s 30 body a 11 doskočenými míči.

Utah je s bilancí 1-10 stejně jako Milwaukee a Sacramento nejhorší v soutěži.

Sacramento podlehlo Orlandu 100:107 a stále čeká na výhru v domácím prostředí. Nestačilo mu ani 31 bodů Zacha LaVinea nebo 29 bodů nováčka Dariuse Acuffa. Magic, bez Paola Banchera, táhli Franz Wagner s 33 body a Anthony Black s 26 body.

Phoenix vedl nad Los Angeles Clippers až o 32 bodů a nakonec zvítězil 133:110. Suns stříleli s úspěšností téměř 56 procent. Nejlépe si vedl náhradník Jordan Goodwin, jenž stihl dát 18 bodů za 13 minut.

Výsledky NBA

New York - Milwaukee 117:85
Philadelphia - Boston 101:123
Phoenix - LA Clippers 133:110
Utah - Miami 109:115
Sacramento - Orlando 100:107
Portland - Oklahoma City 123:103

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