Boston vedl téměř celé utkání a vypracoval si náskok až 29 bodů. Hrdina zápasu George proměnil šest z 11 trojek. „Hraje se mi dobře. Ve Philly jsem nebyl v takové kondici, aby bylo možné zvládnout zátěž, která mi pomůže do formy. V Bostonu tu příležitost mám,“ uvedl George.
Většina fanoušků se soustředila na souboj mezi Jaysonem Tatumem a Jaylenem Brownem, jejichž vztah po Brownově výměně do Philadelphie dost ochladl. „Není se o čem bavit. Každý jsme prostě na své straně a chceme vyhrávat,“ řekl stroze Brown.
Tatum sekundoval Georgeovi s 21 body, Brown dal jen 13 bodů. Sixers místo náporu prohráli poslední čtvrtinu 19:32. Jejich nejlepším střelcem byl Tyrese Maxey s 24 body.
Šanci na pátou výhru za sebou promarnilo Oklahoma City. Tahounem Portlandu byl Damian Lillard, který nastřádal 25 bodů. Deni Avdija jich přidal 24. Thunder nestačilo 26 bodů Shaie Gilgeous-Alexandera, už 20 jich nicméně přišlo v prvním poločase a navíc hvězdný rozehrávač trefil jen osm z 22 střel.
Čtvrtý triumf v řadě si připsal New York, který deklasoval Milwaukee 117:85. Nejlepším střelcem obhájců titulu byl Jalen Brunson s 23 body. Karl-Anthony Towns měl 21 bodů a 16 doskoků a stal se třetím hráčem Knicks po Waltu Bellamym a Willisu Reedovi, jenž začal sezonu deseti double doubly v řadě.
Miami zvítězilo 115:109 v Utahu, když se mohlo opřít o Janise Adetokunba s 30 body a 11 doskočenými míči.
Utah je s bilancí 1-10 stejně jako Milwaukee a Sacramento nejhorší v soutěži.
Sacramento podlehlo Orlandu 100:107 a stále čeká na výhru v domácím prostředí. Nestačilo mu ani 31 bodů Zacha LaVinea nebo 29 bodů nováčka Dariuse Acuffa. Magic, bez Paola Banchera, táhli Franz Wagner s 33 body a Anthony Black s 26 body.
Phoenix vedl nad Los Angeles Clippers až o 32 bodů a nakonec zvítězil 133:110. Suns stříleli s úspěšností téměř 56 procent. Nejlépe si vedl náhradník Jordan Goodwin, jenž stihl dát 18 bodů za 13 minut.
Výsledky NBA
New York - Milwaukee 117:85