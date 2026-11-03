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Euroliga ONLINE: USK v Bourges hájí vedení ve skupině i neporazitelnost

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Sledujeme online   19:00

Kateřina Kalná ze ZVVZ USK Praha zakončuje v zápase Euroligy s Bourges. | foto: FIBA

Basketbalistky ZVVZ USK Praha hrají důležité euroligové utkání, na palubovce francouzského Bourges hájí vedení ve skupině D. Svěřenkyně trenéra Martina Bašty se snaží udržet neporazitelnost v tomto ročníku soutěže a vyhrát i čtvrtý zápas. Od 20 hodin sledujte podrobnou reportáž.

Pražanky vedou skupinu D se šesti body, Bourges je s jednobodovým mankem hned za nimi. České šampionky se pokusí navázat proti francouzskému soupeři na říjnové domácí vítězství 76:55. Poté uspěly také na palubovce polského Lublinu 74:71 a před týdnem porazily doma turecký Emlak Konut 80:65.

„Bourges je velmi nepříjemný soupeř a bude to nepříjemný zápas. Jsem ale přesvědčený o tom, že když k tomu dobře přistoupíme, vymažeme některé nedostatky z naší hry a zaměříme se na detaily, které nám chyběly, pojedeme tam jednoznačně uspět a pro výhru,“ řekl Bašta.

ONLINE: Tango Bourges – ZVVZ USK Praha

Podrobná reportáž z utkání Euroligy žen od 20.00

Vítězstvím by si hráčky USK Praha upevnily vedení ve skupině, v případě porážky jim půjde o zachování lepšího vzájemného skóre. Do další fáze soutěže postoupí tři nejlepší týmy a přenesou si s sebou dosažené výsledky i body.

Dvojnásobné šampionky soutěže by se měly v Bourges opírat opět o týmovou hru. Vede je hlavně francouzská rozehrávačka Pauline Astierová, která má po dvou odehraných zápasech průměr 16 bodů. Daří se také Němce Friedě Bühnerové (15,3), Francouzce Migně Fouréové (13) a americké rodačce reprezentující Ázerbájdžán Brianně Fraserové (12,7). Chybět bude ještě Aminata Gueyeová, která o víkendu triumfovala s Golden State Valkyries v WNBA.

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Bourges bude oproti prvnímu zápasu mít k dispozici francouzskou rozehrávačku Alix Duchetovou, která má průměr 12,5 bodu na zápas. Nejlepší střelkyní je zatím křídelnice Marie-Paule Fopposiová s průměrem 15,3 bodu. Produktivní je i pivotka Maeva Djaldiová-Tabdiová, která zatím zaznamenala 11,7 bodu a 7,7 doskoku na zápas.

„Bude to určitě důležitý zápas a hlavní v něm bude chytit začátek. Oproti minulému utkání budou mít k dispozici hlavní tvůrkyni hry (Duchetovou), takže to bude další hráčka, na kterou si musíme dát pozor. Já nám ale věřím, že to venku zvládneme,“ uvedla křídelnice Petra Malíková.

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Juventus vs. PardubiceBasketbal - 3. kolo - 3. 11. 2026:Juventus vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě9:6
  • 1.35
  • 14.00
  • 3.80
Bourges vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - 4. kolo - 3. 11. 2026:Bourges vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
3. 11. 20:00
  • 2.32
  • 16.30
  • 1.70
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  • 8.34
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  • 1.00
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