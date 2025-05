Semifinále pokračuje ve čtvrtek a v pátek od 18.00 a Olomoucko v domácí prostředí nehodlá být jen epizodním soupeřem ve spanilé cestě Nymburka do finále. Ve druhém mači mu scházelo čtrnáct bodů, v prvním jen tři.

„Spokojení být nemůžeme, protože jsme odjeli se stavem 0:2. Neodehráli jsme ovšem špatné zápasy. Máme teď chvíli volna na to, abychom si je rozebrali a trochu si odpočinuli. Ve třetím zápase pak musíme na hřišti nechat všechno. Ve druhém duelu jsme dali málo bodů, je nutné zlepšit úspěšnost a pak bude možné Nymburk porazit,“ nechal se slyšet rozehrávač Adam Goga.

Jeho kouč Andy Hipsher se sebekritikou horší střelby ve druhém zápase souhlasil. Upozornil však na mnohem užší soupisku, která možná Hanáky stála vyrovnanější průběh. „Moji hráči zaslouží pochvalu, že i když brzy prohrávali 2:15, tak se vrátili do zápasu. Hráli na maximum.“

„Teď se podíváme na video a pokusíme se co nejlépe připravit na domácí zápasy. Spíše než herní plán je ale třeba se připravit mentálně a fyzicky. Můžeme mluvit o systémech, akcích a obranných úkolech, ale na ničem nezáleží, pokud nejste ready fyzicky. My tomu říkáme RTP, což není jen Ready to Play (připraveni hrát), ale Ready to Process (připraveni poučit se),“ rozebíral Hipsher.

Ten by potřeboval, aby elitní borci konečně načasovali formu společně. V prvním zápase bodově explodoval Langston Wertz s 31 body, v druhém pak nejvíce komplikoval obhájci titulu práci John-Michael Wright. Pokud by se takové výkony trefily do jednoho utkání s výkonem nejlepšího hráče základní části Noaha Cartera, mohl by Nymburk klopýtnout.