Děčín, 21.8. 2025, Jakub Houška, legenda basketbalového Děčína a jeho syn Marek Houška, který dovedl jako kapitán kadety k bronzu na ME U16 skupiny B, v 16 letech začne trénovat s ligpvým áčkem Děčína.

Při otázce, co zdědil po tátovi, se Marek Houška rozesměje: „Uši!“ Legenda basketbalového Děčína a bývalý reprezentant Jakub Houška syna nezapře, předal mu ale naštěstí i sportovní vlohy. V 16 letech se o něm mluví jako o talentu českého basketu, byl kapitánem reprezentace na bronzovém evropském šampionátu kadetů divize B a přetahují se o něj agenti zahraničních klubů.

„Hlava se mi z toho nezatočila. Zatím mi to v ní srovnává tady tatínek,“ cukají koutky Houškovi juniorovi. Už naskočil do přípravy ligového áčka a zahrál si i testovací zápas, takže patnáctka Houšky staršího se možná brzy vrátí zpod střechy děčínské haly na palubovku.

„Je tam pro něj připravená,“ přikyvuje bývalý statný pivot. V tom si podobní nejsou, Marek je rozehrávač a postavou zatím spíš houžvička, přesto vůdce, v tom se naopak potatil. A jak umí snít! Titul s Děčínem, zahraniční angažmá, ani o NBA se nebojí mluvit, byť sám cítí, že to je zatím sci-fi. „Říct teď, že jednou budu hrát jako Víťa Krejčí nebo Luka Dončič, je těžké. Takové sebevědomí nemám, i když je velké. Ale budu se snažit to tam dotáhnout.“

Pravačkou píšu, přihrávám, dělám dvojtakt, levou ani nezasměčuju. Ale střelba je lepší levačkou.

Marek Houška o své anomálii

Do Ústí nikdy! A do NBA? Chci to tam dotáhnout, sní basketbalový úkaz Houška

Při otázce, co zdědil po tátovi, se Marek Houška rozesměje: „Uši!" Legenda basketbalového Děčína a bývalý reprezentant Jakub Houška syna nezapře, předal mu ale naštěstí i sportovní vlohy. V 16 letech...

22. září 2025

