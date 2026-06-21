Symbol New Yorku a most generací. Slavné tituly Knicks, léta zmaru i zlatý návrat

Říká se o něm, že nikdy nespí. Tolik přezdívek a přívlastků už dostal. Tolik kultur se tu mísí, spojuje a zase rozděluje. New York lidi fascinuje neopakovatelnou scenérií a zase odrazuje špínou a kriminalitou.
Je to jediné město ve Spojených státech, které má dva týmy ve všech čtyřech největších profesionálních ligách – NFL, NBA, MLB i NHL. Kšiltovky Yankees sice nosí kdekdo, ale ti nejvěrnější fanoušci pocházejí z Queensu. Právě divoké bitvy s tamními Mets v 90. letech nadobro rozdělily vnitřní i vnější baseballové pole New Yorku.
Americký fotbal, dnes sport číslo jedna v USA, zase na Manhattanu nikdy nebyl tím hlavním, vždyť se Giants i Jets stále dělí o společný stadion daleko za městem.
Clyde Frazier byl králem Manhattanu. Chodili jsme do Madison Square Garden sledovat nejen basketbal, ale i to, co má na sobě. Když vystoupil ze svého rolls-roycu v norkovém kožichu a širokém klobouku, celé město šílelo.“