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Symbol New Yorku a most generací. Slavné tituly Knicks, léta zmaru i zlatý návrat

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Willis Reed (19) v dresu New York Knicks, útočí proti San Francisco Warriors přes Clyda Leeho. Rok 1970. | foto: AP

Kryštof Morong
  12:00
Rok 1973. Z Vietnamu odlétají poslední američtí vojáci, prezident Nixon se zaplétá do lží kolem aféry Watergate, arabské embargo už za pár týdnů pořádně prodraží benzín. A na Manhattanu se právě otevírají věže World Trade Center. Hluboko pod nimi, v zakouřené Madison Square Garden, vyhrávají Knicks svůj druhý titul v NBA. Nikdo nemůže tušit, že New Yorku bude trvat dalších 53 let, než znovu najde cestu na basketbalový trůn.

Říká se o něm, že nikdy nespí. Tolik přezdívek a přívlastků už dostal. Tolik kultur se tu mísí, spojuje a zase rozděluje. New York lidi fascinuje neopakovatelnou scenérií a zase odrazuje špínou a kriminalitou.

Je to jediné město ve Spojených státech, které má dva týmy ve všech čtyřech největších profesionálních ligách – NFL, NBA, MLB i NHL. Kšiltovky Yankees sice nosí kdekdo, ale ti nejvěrnější fanoušci pocházejí z Queensu. Právě divoké bitvy s tamními Mets v 90. letech nadobro rozdělily vnitřní i vnější baseballové pole New Yorku.

Americký fotbal, dnes sport číslo jedna v USA, zase na Manhattanu nikdy nebyl tím hlavním, vždyť se Giants i Jets stále dělí o společný stadion daleko za městem.

Clyde Frazier byl králem Manhattanu. Chodili jsme do Madison Square Garden sledovat nejen basketbal, ale i to, co má na sobě. Když vystoupil ze svého rolls-roycu v norkovém kožichu a širokém klobouku, celé město šílelo.“

George Vecsey, novinář The New York Times

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