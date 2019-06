Velký úkol pro šampionku Cashovou: vychovat nového dominátora NBA

Devětatřicetiletá mistryně světa z roku 2010 z České republiky a bývalá hráčka ZVVZ USK Praha bude mít na starosti skauting a dohled nad rozvojem hráčů.

Pelicans za sebou mají nepovedenou sezonu NBA, v níž nepostoupili do play off.

V letní pauze je čekají důležité kroky. Na draftu 20. června mají první volbu, v níž si patrně vyberou předpokládanou superhvězdu Ziona Williamsona, a navíc musí vyřešit situaci kolem nespokojené star Anthonyho Davise.

Klubové vedení prochází velkými obměnami, do čela nastoupil David Griffin, další funkcionářskou posilou se stal Trajan Langdon.

V New Orleans angažovali Cashovou měsíc poté, co šéf NBA Adam Silver uvedl, že by v lize měly ženy dostávat více prostoru v důležitých rolích, jako jsou trenérky či rozhodčí.

Cashová získala třikrát titul ve WNBA. V letech 2003 a 2006 vyhrála soutěž s Detroitem, v roce 2010 se radovala se Seattlem.

Kariéru Cashová ukončila před třemi lety po 15 letech mezi profesionálkami, poté působila coby funkcionářka v New York Liberty.