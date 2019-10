Svitavy přivítají Nymburk? Výzva i přetěžký test, říká kouč

„Nymburk omladil kádr a bude hrát dopředu ještě rychleji než v minulé sezoně,“ upozorňuje Pivoda.



Způsob, jakým šestnáctinásobný český šampion minulý pátek vstoupil do nového soutěžního ročníku, nahání hrůzu. Pardubickou Beksu doma semlel 88:52, když dominoval právě díky brejkům a také na doskoku. Hned pět jeho hráčů se v bodech dostalo do dvouciferných čísel a i ostatní se vcelku činili.

„Nymburk je výborně fungující klub evropského formátu, tudíž o kvalitě na soupisce není třeba hovořit,“ konstatuje trenér Pivoda. „Družstvo soupeře je postaveno z českých reprezentantů, kteří před nedávnem zaznamenali obrovský úspěch pro český basketbal, a z velmi kvalitních cizinců. My si tak musíme dát pozor opravdu na všechny hráče na palubovce,“ dodává.

Výše uvedené je zároveň i skvělou pozvánkou pro svitavské fanoušky. Na světový šampionát do Číny, kde Češi skončili 6., se jich nejspíš moc nepodívalo, zato teď budou mít všichni příležitost hrdiny z Asie Jaromíra Bohačíka, Vojtěcha Hrubana, Pavla Pumprlu a Martiny Kříže a Peterku opět sledovat naživo.

„Utkání proti Nymburku je pro nás velká výzva a zároveň zkouška z kategorie nejtěžších. Jsme však odhodláni nechat na domácí palubovce vše,“ slibuje trenér Pivoda.

„Po prohře v Děčíně jsme si jasně řekli, na čem je potřeba pracovat,“ připomíná křídelník Turů Matěj Svoboda bolestivou víkendovou porážku 96:98 až ve druhém prodloužení. „Věřím, že se v zápase s Nymburkem v naší hře posuneme zase o kus dál. Všichni víme o síle našeho soupeře, ale do zápasu půjdeme jako do každého jiného, a to s cílem zvítězit,“ vyhlašuje Svoboda.