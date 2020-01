Svitavští basketbalisté plánují proti Ústí pozvednout herní projev

„Do Ústí jedeme s jasným cílem, a to zlepšit náš herní projev. Poslední zápasy to nebylo úplně ono, trochu se trápíme na obranné polovině, a hlavně se nám nedaří chytit začátek, což může být někdy i kámen úrazu,“ vysvětluje mladý pivot Turů Luboš Kovář. „Máme sice dost výher v řadě, ale to vůbec nic neznamená, čekáme velice těžké utkání. Myslím však, že když si pohlídáme klíčové hráče domácích, přivezeme z Ústí další,“ věří.

Průběžně třetí Svitavy před pohárovým triumfem 92:74 v Brně zvítězili 107:102 v Hradci. Nejčerstvějším výsledkem pátého Ústí pak je rovněž pohárové vítězství 101:64 v Chomutově; před ním Sluneta nestačila v lize na Pardubice (67:73).

„Hlavním generálem Ústí na hřišti je zkušený, inteligentní a vysoce efektivní pivot Pavel Houška. Samozřejmě veliký pozor si musíme dát i na ostatní hráče z rotace Slunety, na čele s těmi, kteří dosahují dobré procentuální úspěšnosti střelby z delších vzdáleností a jsou směrem ke koši velice agresivní,“ říká jeden ze svitavských asistentů Martin Blaho.

„Budeme se snažit o to, abychom soupeři na obranné polovině chytře a férovým způsobem přerušovali útočné myšlenky, systémy a jejich úspěšnou realizaci. A abychom kontrolovali tempo, intenzitu a vývoj,“ dodává Blaho.