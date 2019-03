Nadvláda trvá. Basketbalisté Svitav na Nymburk znovu nestačili

Domácí přitom vůbec nezačali špatně. První poločas byli českému velikánovi naprosto rovnocenným partnerem. Středočeši sice díky šňůře 15:0 ve druhé polovině první části po deseti minutách vedli 25:17, jenže tříbodová ztráta Turů v poločase (37:40) držela domácí borce pořád ve hře.

„Hráli jsme proti druhému nejlepšímu týmu ligy, který ukázal, proč tomu tak je,“ uznal svitavské kvality trenér hostů Oren Amiel na tiskové konferenci po utkání.

Jenže Nymburk je tím prvním nejlepším týmem v celé lize. V letošní sezoně ještě ani jednou neprohrál (31 výher) a ve druhé části duelu taktéž ukázal proč. Ne že by Svitavy úplně odešly, jakmile se však Středočeši dostali do pohody, už to prostě nešlo.

„Nymburk vyhrál zaslouženě. Přebíráním nám rozbil pick and roll a nedokázali jsme tolikrát dopravit kotouč do dolního postavení. A když ano, tak Nymburk šel do zdvojování ze silné strany,“ hodnotil zase zápas trenér Svitav Lubomír Růžička.

Po třetí čtvrtce už Tuři prohrávali o deset a Nymburk dá se říct v pohodě mířil za vítězstvím. Východočeši však měli šance na to, aby byl rozdíl mezi oběma týmy před poslední desetiminutovkou menší.

„V některých situacích jsme bohužel nebyli tak konzistentní, abychom skórovali. Hlavně ve třetí čtvrtině jsme třikrát ubránili a třikrát neproměnili dvojku nebo trojku. Za stavu minus sedm jsme nedali trojku a hned z protiútoku ji dostali, takže to je v basketbalu minus šest,“ přemítal kouč Růžička.

Nymburk dál šlapal na krk svého soupeře i ve čtvrté čtvrtině a nakonec z toho byl osmnáctibodový rozdíl a zmíněná jednatřicátá výhra českého velikána.

„Určitě dokážeme hrát líp a nemyslím si, že by oněch osmnáct bodů ukazovalo na aktuální rozdíl mezi oběma týmy, ale čas napoví,“ pokračoval Růžička.

Už ve středu na jeho tým čeká východočeské derby proti Bekse, které se odehraje od 18 hodin na Dašické v Pardubicích. „Na ně se musíme dobře připravit,“ poznamenal Růžička.