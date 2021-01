Svitavští Tuři padli s Kolínem hlavně kvůli špatnému začátku

„Gratuluju Kolínu k zaslouženému vítězství zejména v prvním poločase, kdy vládl na hřišti pouze jeden hráč, a to Adam Číž,“ prohlásil na adresu domácího rozehrávače kouč Svitav Lukáš Pivoda.

Pravda je, že ostravský odchovanec si zápas podmanil. Za vše mluví jeho 33 bodů, což je počin běžný spíše u borců v zámořské NBA než ve skromných poměrech nejvyšší české soutěže. „Celý zápas jsme vedli, myslím, že jsme si to vítězství pohlídali. Svitavy se snažily, tlačily na nás po celý zápas a můžeme být rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Spadly nám tam nějaké šťastné střely, což díkybohu za ně, a výhru stoprocentně bereme,“ uvedla opora Kolína Číž.

Za Svitavy nejlépe stříleli Slezák a Dragoun. První dal 23 bodů včetně šesti trojek. Druhý pak přidal 16 bodů, ale ani to na Kolín nestačilo.

„Bohužel, pochvalu si nezasloužíme ani za jednu čtvrtinu, zejména na obranné polovině. Řekli jsme si, že tu chceme udržet vysoké tempo, chceme hrát rychle do útoku, a pokud je technický zápis správně, tak jsme měli přesně nula bodů z rychlého protiútoku. A takhle se vyhrát nedá,“ nešetřil kritikou svých svěřenců kouč Pivoda.

Svitavy jsou v tabulce NBL na 12. místě s bilancí 7 výher a 12 porážek. V dalším zápase přivítají doma 23. ledna poslední Olomoucko.