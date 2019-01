Svitavský kouč Růžička: Jsem rád za to, jaké trénuji profíky

„Chtěl bych svým hráčům pogratulovat k tomu, jakým způsobem k utkání přistoupili. Ukázali charakter a předvedli, že všichni tvoří výborný tým, který drží pospolu,“ pochvaloval si na pozápasové tiskovce letošní čtrnáctou výhru kouč Turů Lubomír Růžička.

Rázný šéf lavičky před zápasem upozorňoval na to, že při pohledu na soupisku se hradečtí Sokoli jako nováček rozhodně nejeví, ale minimálně začátek duelu by se pod tohle tvrzení rozhodně nepodepsal...

Domácí Svitavy do utkání doslova vlétly, po chvíli to bylo 10:0 a hostující lavička zažádala o první oddechový čas. Ten ale nepomohl. Za nedlouho už totiž na tabuli svítilo 25:7 a Hradec bral time out číslo dvě. První čtvrtku pak nakonec prohrál 22:35.

„Náš drtivý vstup do utkání určitě rozhodl. A také atletismus, všude jsme byli o krok dřív než Hradec,“ hodnotil Růžička.

Krasojízda jeho svěřenců pak pokračovala i ve druhé čtvrtině. Po dvou trojkách Romana Marka už domácí tým vedl 52:31 a poločas Svitavy vyhrály všehovšudy 63:41.

Pak Tuři rychle vedli i 70:43, ale Hradec ožil a postupným snížením dospěl až k průběžnému šestnáctibodovému rozdílu.

„Do naší hry se vždy vloudí chuť hrát to na parádu. A protože jsme měli vysoké procento trojek, tak to kluci začali zkoušet trochu na sílu,“ znal Růžička příčinu malého výpadku. Nic však nepodcenil a v poslední čtvrtině na hřiště vypustil zkušenější borce.

„I když Hradec dokázal snížit na 12 bodů, tak bylo jasné, že v poslední části půjdeme nahoru, protože naše základní sestava nad soupeřem jasně vyčnívala,“ řekl Růžička.

Po některém z minulých utkání dvaatřicetiletý trenér prohlásil, že výkony jednotlivých hráčů jsou na pováženou, v sobotu po krajském derby měl však ze svého týmu opačný pocit.

„Tři dny před zápasem jsem tým nepřipravoval, protože jsem byl v Londýně. Jsem rád, že trénuji takové profíky, kteří jsou schopni se na nebezpečného soupeře nachystat i s mými asistenty.“

Tuři nadále drží v tabulce druhé místo a 26. ledna od 18 hodin je čeká domácí souboj s desátou Ostravou.