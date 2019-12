Ostrava byla bez Bohačíka a Pumprly, měli jsme vyhrát o víc, pravil Slezák

Při poctivém strečinku Slezák po očku dohlížel na svoje děti, které si zrovna házely na koš. A když chvíli potom hovořil o zápase, otevřeně pravil:

„Soupeřům chyběli dva hráči (pivot Petr Bohačík a křídelník Radek Pumprla), takže myslím, že jsme měli vyhrát ještě o víc, než kolik je finální skóre. Měli jsme zase špatné pasáže, kdy jsme jim měli utéci a oni to znovu stáhli... S tímhle výkonem nemůžeme být spokojení.“

Až tak?

Jo. Nechci snižovat jejich kvality, ale Ostravané jsou na chvostu ligy, a jestli chceme pomýšlet na finále a vůbec na dobré umístění v play off, musíme podobné týmy porážet daleko přesvědčivěji. A hrát mnohem líp než teď.

Na začátku jste po dvou a půl minutách vedli 11:0, takový start rozhodně neuškodil.

Vstupy do zápasů jsou důležité, to nám pomáhá určitě. Ale potom vždycky polevíme a necháme soupeře dát jednoduché koše. Nástup do druhého poločasu nám v poslední době nejde. Vedeme o dvacet, myslíme si, že je po zápase a že to půjde samo, a trošku to vypustíme. To by se nemělo stávat.

Jak se podle vás projevilo, že Ostrava neměla Bohačíka, který má fazonu a vede ligovou statistiku doskoků?

Je to jeden z jejich nejlepších hráčů, ale nakolik je to ovlivnilo, to nevím. Oni na začátku vypadali odevzdaně, jenže když nějaký tým přijede bez opor, někdy hraje líp...

Měli jste v hledáčku stovku nastřílených bodů, když se blížil závěr?

Dostali jsme za úkol dát v každé čtvrtině třicet bodů a ubránit Ostravu na patnácti...

To jde takhle naplánovat?

No. (směje se) Takhle to bylo naplánované, a bohužel to nevyšlo.

Po první čtvrtce jste proměnil trojku s klaksonem. Přestože z hlediska výsledku nebyla nějak zásadní, podobný moment vždycky potěší, že?

To ano. Takový koš určitě zvedne sebevědomí týmu, i když zápas nerozhodl.

V příštím kole jedete do Brna, které trénuje váš bývalý kouč Lubomír Růžička. Doma jste Jihomoravany poměrně bezpečně porazili (94:73). Co lze čekat od odvety?

Nebude to jednoduchý zápas, Brno bude chtít navázat na svoje první ligové výhry. Podle mě mají dobrý tým, nepatří na dno tabulky. Bude záležet jenom na nás, jak k tomu přistoupíme.