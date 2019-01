Svitavy z ligy do poháru: Musíme zůstat nohama na zemi a přepnout

Hrát o postup do dalšího kola poháru v jediném zápase proti obávaným Válečníkům na jejich horké půdě v Děčíně? Ještě před pár lety by to pro Svitavy byla dopředu takřka ztracená záležitost.

Jenže v loňském čtvrtfinále play off Svitavští děčínskou palubovku dobyli dvakrát a uspěli tam i nedávno v základní části, což je jenom stvrzením toho, že v letošním ročníku svoje výkony povýšili na novou úroveň: momentálně jsou v Kooperativa NBL opět druzí.

Pomohla k tomu i nevídaná destrukce ústecké Slunety, kterou Tuři v neděli vyřídili bezmála o padesát.

„Bylo mi až líto domácího trenéra (Antonína Pištěckého), který tu celý rok odvádí výbornou práci,“ uvedl na pozápasové tiskovce kouč Turů Lubomír Růžička.

„Taková porážka doma je samozřejmě hořká, ale myslím, že Sluneta se z toho oklepe, má na to dost zkušený mančaft. Nás nyní čeká pohárové utkání v Děčíně, takže musíme zůstat nohama na zemi, protože tam to bude asi jiná písnička. Mají odlišný styl hry než Ústí, takže musíme zase přepnout, abychom uspěli,“ pokračoval.

Na svoje družstvo byl pochopitelně pyšný. Aby také ne...

Kovář prodloužil smlouvu Talentovaný pivot Luboš Kovář napodobil příklad veteránů Romana Marka a Pavla Slezáka a v dresu svitavských Turů bude působit minimálně do konce sezony 2020/21. „Jsem nadšený, jakou mi trenér dává důvěru. Cítím, že tohle je správný krok v mé basketbalové kariéře,“ uvedl osmnáctiletý Kovář pro web klubu.

„Jsem velmi rád za to, jak jsme se v Ústí prezentovali,“ prohlásil Růžička, podle nějž hosté zahráli výtečně především na útočné polovině.

„Dvaatřicet asistencí hovoří za vše. Po porážce s Nymburkem, kdy se nám příliš střelecky nedařilo, jsme ukázali výbornou mentalitu. Řešili jsme dvě komplikace v základní sestavě, protože Sean O’Brien nastupoval s horečkou a Luboš Kovář měl menší potíže s ramenem. Nakonec nás to ale nepoznamenalo. Za výhru v Ústí jsme rádi,“ doplnil.

Triumfu si hodně cenil i americký pivot C. J. Aiken, se 23 nastřílenými body a osmi doskoky muž zápasu.

V RETRO DRESECH ZE 40. LET. Klint Carlson (v modrém) z Děčína mezi svitavským duem Roman Marko (vlevo) a Luboš Kovář.

„Byl to hodně povedený zápas, na palubovce jsme dobře spolupracovali,“ sdělil Aiken. „Věděli jsme, že uspět v Ústí pro nás bude z pohledu tabulky důležité, a předváděli jsme náš nejlepší basket. Prodali jsme dřinu z posledních tréninků,“ vyzdvihl.

Tuři proměnili 27 střel z pole a 14 trojek; Sluneta se naproti tomu z perimetru prosadila jen jednou(!).

„Bohužel to bylo tak, že když se nám nedařila střelba, přestali jsme i bránit. O přestávce jsme si k tomu něco řekli, ale změnit se nám to nepodařilo a od začátku druhého poločasu to bylo vraždění neviňátek,“ mrzelo kouče Ústí Pištěckého.