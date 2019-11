Výhra číslo sedm? Svitavskému trenérovi bylo trapně za finiš

Jeho tým soupeři, který už v tu dobu ležel na lopatkách (prohrával 61:87), dovolil málokdy vídanou šňůru 16:0...

„Za to, co se stalo v závěru, se našim fanouškům musím omluvit,“ uvedl kouč Pivoda. „Kredit si zaslouží Kolín, který na rozdíl od nás chtěl hrát až do konce. Nicméně jsme rádi, že jsme utkání zvládli vítězně, teď si chvíli oddechneme, odpočineme si od sebe a potom na to znovu vlétneme,“ dodal.

Také kapitán v lize aktuálně čtvrtých Svitav Roman Marko věděl, že výkon jeho mužstva měl proti Středočechům k optimu dost daleko.

„Pochvalu si snad zasloužíme za třetí čtvrtinu, jinak to byla bída,“ prohlásil. „Do dalších zápasů se musíme zlepšit, protože jinak bychom na nějaké medailové pozice nemohli pomýšlet,“ burcoval Marko.

V jím zmíněné třetí periodě Tuři dominovali, vyhráli ji 34:21 a razantním způsobem tak podpořili svůj jedenáctibodový náskok z úvodní půle. Podepsala se na tom jak přesnější muška, tak i převaha na doskoku a nižší počet ztrát.

„Prvních patnáct minut jsme předváděli velmi dobrou hru hlavně na obranné polovině. Ale pak jsme polevili a byli všude pozdě,“ popisoval trenér Pivoda. „Po přestávce jsme zase trochu přitlačili a běhali do protiútoků - čtyřiatřicet bodů je výborné číslo,“ vyzdvihl kouč svitavských Turů.