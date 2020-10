Kouč basketbalistů Hradce po výhře nad Svitavami: Ukázali jsme charakter

Tuři se dál trápí. Nejde nám to, mrzí křídelníka Během léta poskládaly velmi slušný kádr a vyhlásily další útok na medaili. V basketbalových Svitavách je to však zatím letos jedna velká bída s nouzí. Východočeši dokázali z dosavadních šesti zápasů vyhrát pouze jediný a krčí se na poslední místě tabulky. Ve středu utrpěli domácí porážku od Hradce Králové 86:97. „Nemám k tomu moc co říct,“ hlesl na pozápasové tiskové konferenci křídelník Turů Matěj Svoboda. „Hrajeme špatně, nejde nám to. Pořád se tady bavíme o tom, že chceme vybojovat úspěchy a podobně, ale pokud nezačneme vyhrávat, můžeme na ně hodně rychle zapomenout,“ dodal. Svitavy proti Hradci před prázdnými tribunami úplně odešly v závěru zápasu. V posledních pěti minutách ještě za vedení 79:72 inkasovaly propastných 25 bodů. „Odskočíme soupeři na sedm bodů a místo toho, abychom zápas ukončili a ten náskok ještě zvýšili, tak okamžitě dostaneme dvě trojky,“ zlobil se trenér Turů Lukáš Pivoda. V sobotu od 17 hodin bude jeho tým skládat reparát v dalším domácím utkání s Kolínem.