Pohárová medaile je motivace, další chceme v lize, vyhlašuje kouč Svitav

„Nešlo to úplně podle plánu, ale chtěli jsme medaili a šli si za ní,“ těšilo svitavského trenéra Lukáše Pivodu.

Východočeši se s Opavou střetli v minulém týdnu hned dvakrát. Pohárový zápas o bronz byl však oproti ligové přestřelce 116:108 po dvou prodloužení zcela odlišný.

„Ovlivnila jej spousta zranění na naší i soupeřově straně. Během utkání navíc Opava přišla o další dva hráče a nemělo to takový náboj, jaký se očekával,“ uznal Pivoda. „Na to se však historie neptá,“ dodal.

Tuři zápas kontrolovali od začátku do konce. Už po dvou a půl minutách vedli 10:0, v poločase pak 52:36.

„Za třetí místo jsme hodně rádi. Je to zadostiučinění a ocenění naší dosavadní práce. Zároveň je to také motivace do zbytku sezony, i v lize je naším cílem získat medaili,“ neskrývá Pivoda.

Uzdravit se je klíčové, říká kouč

K tomu však bude zapotřebí kompletní soupiska. Svitavám stále chybí tři hráči. „Sean O’Brien a Svetozar Stamenkovič by se měli vrátit po reprezentační pauze, Matěj Svoboda podstoupí ještě jednu magnetickou rezonanci,“ říká Pivoda.

„Uzdravit se je klíčové, pak to zase všechno bude vypadat jinak. K našemu stylu hry totiž potřebujeme širokou rotaci,“ pokračuje.

Právě Pivodou zmíněná reprezentační přestávka, která následuje a v Pardubicích se během ní uskuteční kvalifikační zápas Česka s Dánskem na mistrovství Evropy (21. února od 20.10 v enteria areně), Svitavám může přijít pořádně vhod, další ligový duel ve skupině A1 sehrají až 28. února.

Soupeřem však bude opět Nymburk...