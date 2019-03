Na soka z Moravy chtějí svitavští basketbalisté tlačit pod obroučkou

Před týdnem doma přemohli krajského rivala z Pardubic, ve středu v Děčíně prohloubili výsledkovou krizi tamějších Válečníků a dnes si budou chtít, coby průběžně druhý tým tabulky, před svými příznivci Na Střelnici podat osmé Brno.

Tuři mají na Jihomoravany luxusní náskok osmi vítězství; podle chicagského rodáka Seana O’Briena, který by neměl scházet v domácí sestavě, se však Brno po Novém roce herně výrazně zvedlo. Ostatně - málokdo by je zkraje ledna asi tipoval na to, že do skupiny A1 vůbec proklouznou. Nic to však nemění na faktu, že poslední dvě kola Brňanům v jejich vlastní hale nevyšla: letos vynikající ústecké Slunetě tam podlehli 72:81 a druhdy obávané Opavě, jež se v této sezoně naopak spíš trápí, 80:91.

„Jejich stěžejní hráč je rozehrávač Deremy Geiger. Na něj se musíme zaměřit a odvést dobrou práci v bránění pick’n’rollu (varianta hry s uvolněním hráče za pomoci clony) a v přechodové fázi,“ pravil 24letý pivot O’Brien. A pokračoval: „Myslím si, že máme velkou převahu pod košem díky C. J. Aikenovi a Šimonu Puršlovi. Pokud vytvoříme dostatečný tlak uvnitř vymezeného území a budeme hrát komplexně, tak budeme mít velkou šanci tento zápas vyhrát.“

Trenér Svitav Lubomír Růžička označil střetnutí s Brnem za další výzvu pro svoje mužstvo.

„Celek Brna patří k týmům, které se opírají o kvalitní obrannou fázi,“ podotkl. „Je dobře dirigován Geigerem, ale pozor si musíme dát i na Robyho, Keelyho, Stegbauera a ostatní. Jsme doma a chceme uspět před našimi skvělými fans. Věřím, že si za poslední týden spravili chuť po únorovém basketbalovém půstu a najdou si cestu do haly Na Střelnici, vytvoří skvělou atmosféru a poženou nás k vítězství,“ přál si Růžička.

Oba letošní vzájemné zápasy, které se uskutečnily ještě v základní části Kooperativa NBL, pro sebe urvali Tuři. Hned v prvním kole koncem září Svitavy uspěly v domácí hale výsledkem 73:67, v prosinci pak zvítězili v Brně 83:73. Dobré vzpomínky na tyto duely mají v dresu Svitav především křídelník Pavel Slezák, rozehrávač Roman Marko a také v úvodu citovaný pivot O’Brien, kteří v nich soupeři nastříleli úhrnem devětadevadesát bodů.