Výpadek na začátku druhé půle nakonec Svitavy výhru nestál

„My můžeme být spokojeni s prvním poločasem, kde jsme hráli velice slušnou obranu. O čemž svědčí i 30 bodů Olomoucka. Bohužel, co se stalo ve třetí čtvrtině, bylo horší. I když jsme na to hráče upozorňovali, tak začneme 0:11, bez energie, bez organizace v útoku. Soupeř se chytí, nadechne se a my si to poté uděláme sami těžší,“ komentoval propad svých svěřenců trenér Svitav Lukáš Pivoda.

Nicméně „blackout“ netrval dlouho a Svitavy se znovu vrátily ke své hře, a to především v obraně. „Naštěstí jsme ve 4. čtvrtině opět dovolili Olomoucku pouze 16 bodů. Takže zápas hodnotím pozitivně, vyhráli jsme. Chyb bylo pořád spousta, ale naštěstí jich nebylo tolik co poslední dva zápasy v Hradci Králové a v Kolíně,“ doplnil Pivoda.

Z jeho svěřenců nejvíce zatížil konto Olomoucka Johnson a Bujnoch, kteří oba dali po 15 bodech. Nová posila JayVaughn Pinkston, který dorazil na východ Čech teprve minulý týden, dal 11 bodů. „Je to dobré vítězství. Stále máme malou šanci na skupinu A1, takže musíme vyhrát všechny možné zápasy, které jsou. Ve druhé půli to pro nás bylo těžké. Potřebovali jsme několikrát ubránit a dát nějaké koše. Je to pro nás velmi důležitá výhra,“ uvedl po zápase Delvon Johnson.

Svitavy se díky výhře dostaly na 8. příčku tabulky a stále se ještě mohou pokusit o postup mezi nejlepší šestku. Naopak Olomoucko zůstalo beznadějně přikované na posledním místě. „Gratuluji domácím k zaslouženému vítězství. Vedli skoro po celý zápas. My jsme odehráli první poločas špatně hlavně v útoku,“ řekl kouč hostů Predrag Benaček.