Manažer svitavských basketbalistů: Potvrdili jsme, že patříme do špičky

„Dáváme šanci mladým koučům stejně jako mladým hráčům. Jsem přesvědčený, že si s tím Lukáš Pivoda poradí. Má naši velkou podporu,“ konstatuje Špaček.

Přesto: Sáhnout k výměně úspěšného trenéra Růžičky určitě nebylo jednoduché rozhodnutí.

Luboši Růžičkovi končila smlouva k 31. květnu. Pro nás byla prioritou klubová stabilita, kterou potřebujeme pro jednání s hráčskými agenty při sestavování kádru na příští sezonu. Za to bude zodpovídat nový trenér Lukáš Pivoda. To by v případě prodloužení Lubošovy smlouvy nebylo možné, potřebuje si vyřešit osobní problémy. Tu pozici musíme mít obsazenou, jiná varianta se ani nenabízela.

Je šance, že se Lubomír Růžička v blízké době do Svitav vrátí?

Na to v tuhle chvíli neumím odpovědět, musí si urovnat osobní život. Ale hlavně bych byl rád, kdyby zůstal u basketbalu. Je to vynikající trenér.

Jak s odstupem času hodnotíte letošní sezonu? Byli jste druzí v základní části i v nadstavbě, s čímž jste asi ani sami nepočítali, ale zároveň jste po play off stejně jako loni skončili čtvrtí...

V první fázi, když jsme nezískali medaili, nás to hodně bolelo. Byli jsme k ní hodně blízko. S tím odstupem si uvědomujeme, že uplynulá sezona byla nejlepší v naší historii a tím zopakováním čtvrtého místa jsme potvrdili, že patříme do špičky Kooperativa NBL. Je třeba ji za dobu fungování klubu hodnotit nejvýš. Děkujeme svitavským fanouškům, i díky jejich podpoře se nám podařilo dosáhnout rekordního počtu vítězství v jedné sezoně. V té příští se chceme zase o kousek zlepšit a tu první medaili vybojovat.

Berete to stejně jako bývalý kouč Růžička, který po posledním zápase v sérii o bronz s Olomouckem prohlásil, že mužstvo v nejhorší možnou chvíli opustila sportovní forma?

V průběhu ročníku jsme měli poměrně štěstí v tom, že se nám vyhýbala větší zranění. Podařila se i výměna hráčů na pozici 5; s příchodem pivota C. J. Aikena jsme byli silnější pod košem. Sezonu odtáhli mladí hráči, předváděli jsme rychlý, účinný basketbal. Průměrná týmová efektivita 100,39 byla nejvyšší v historii. Jenže v závěru play off se dostavily zdravotní problémy u klíčových hráčů a ta forma šla mírně dolů. Ve čtvrtfinále jsme přešli přes Ústí nad Labem, ovšem zranění v kombinaci s menšími zkušenostmi mladých členů týmu se projevily v semifinále s Děčínem. Ten nás přehrál právě těmi zkušenostmi. Rozhodoval útočný doskok, ve kterém měl navrch.

Kde jste měli konkrétně limity, pokud jde o hráče?

V základní části byl jedním z lídrů Marek Welsch, který dokázal na rozehrávce nahradit Bryana Smithsona. To před sezonou nikdo nečekal. Během play off však Marek maturoval, což nebyla ideální konstelace - škola byla na přednějším místě než basket. Pivota Šimona Puršla dlouhodobě trápila bolavá achilovka, s čímž se moc hrát nedá. Ale od rozhodujícího sedmého zápasu s Děčínem jsme byli i tak krůček. Olomoucko v sérii o bronz už bylo lepším týmem a po příchodu Petra Bohačíka ještě zvýšilo údernost v útoku. Rozhodlo už v prvním zápase u nás, když nám dalo dvanáct trojek...

Nescházely lepší výkony tradičních opor, jako jsou Pavel Slezák a Roman Marko?

Strategie ostatních týmů, jak ubránit Tury, byla jasná: soustředili se na ně dva. Oba měli vysokou minutáž. Třeba Roman hrál 30 minut za zápas, což je velmi náročné. Projevilo se to, byli unavení. Ale rozhodl ten doskok.

Vyplatil se klubu „last minute“ příchod rozehrávače Adama Číže z Kolína?

Bez něj bychom pravděpodobně neskončili na druhém místě v nadstavbové skupině A1. Adam výrazně přispěl k výhře v posledním kole v Ústí. Nebylo pro něho snadné naskočit do rozjetého vlaku. Pomohl nám do širší rotace, odehrál dobré zápasy, v Děčíně nás venku táhl. Jen to bohužel nedokázal napodobit i v domácích utkáních.

Marek Welsch odchází na univerzitu do USA. Co zbytek kádru?

Pokračuje osm hráčů. Z mladých Matěj Svoboda, Luboš Kovář, Šimon Puršl, Eda Kotásek a Jirka Svojanovský, ze zkušených Sean O’Brien, Roman Marko a Pavel Slezák. Usilujeme o prodloužení smluv s Jirkou Jelínkem a se C. J. Aikenem. Kromě Marka Welsche skončili také Tomáš Teplý a Martin Novák. Ten dostal příležitost v managementu a měl by rovněž působit jako druhý asistent u týmu.

A Tomáš Teplý? Ten byl s týmem od začátků jeho působení v nejvyšší soutěži...

Odehrál tu devět sezon a dal 2 427 bodů, je nejlepším střelcem oddílové historie. Předtím byl u vítězství Svitav ve 3. lize. Je to naše ikona. Ale v současné době už je pro něj důležitější rodina, má dvě malé děti a zázemí v Heřmanově Městci. Chce být víc s nimi.

Jakým typem hráčů byste kádr rádi doplnili?

Jsme před dohodou s jedním českým basketbalistou na pozici 4 (vyšší křídlo) a určitě přivedeme jednoho kvalitního hráče, nejspíš cizince, aby vypomohl na perimetru.