Snažili jsme se dát útoku větší variabilitu, říká svitavský kouč

Nejvýraznějšími posilami byli v letní přestávce dva Američané: rozehrávač Geno Crandall a pivot Damonte Dodd. Oba prý zatím plní to, co se od nich očekávalo.

„Od Dodda jsme si slibovali větší důraz v podkošovém prostoru, který předvádí. Přes hřmotnou postavu je velmi užitečný i v rychlém protiútoku,“ přibližuje Pivoda. „Crandall by měl primárně hrát na pozici 2, ale můžeme ho využít i na rozehrávce. Je to rychlonohý hráč s výbornou rukou, velice šikovný a silný na míči. Oba dobře zapadli i do kabiny, což je někdy ještě důležitější než herní stránka,“ dodává.

Doddův předchůdce pod obroučkou, C. J. Aiken, byl v uplynulé sezoně schopen předvádět s pomocí elitního rozehrávače Turů Romana Marka i velmi efektní kombinace a také Dodd se v přípravě občas naladil na Markův myšlenkový okruh. „Byly tam k vidění nějaké alley oopy Marko-Dodd, ale i MarkoCrandall nebo Crandall-Dodd,“ konstatuje trenér Pivoda.

„Ovšem my se chceme zaměřit více na týmový výkon, aby vše nestálo na Romanovi. Prvním rozehrávačem a hráčem s největším počtem dotyků s míčem samozřejmě zůstává, ale snažili jsme se dát útoku větší variabilitu. Zodpovědnost by měla být na všech hráčích,“ říká Pivoda.

Velký prostor ve Svitavách znovu dostanou mladí hráči, z toho pohledu se nemění nic.

„Chceme tu s nimi pracovat a rozvíjet je. To je filozofie klubu, která dává smysl. Já osobně se věnuji práci s mladými hráči od mých sedmnácti let, takže k ní mám velmi pozitivní vztah,“ podotýká nyní 27letý trenér.

Ostrý start v hale Válečníků Vzpomínáte? Letos na jaře svitavští basketbaloví Tuři v semifinále play off dvakrát vedli nad soupeřem z Děčína (1:0 a 2:1 na zápasy), ale nakonec byli po výsledku 2:4 z bojů o titul vyřazeni a zahráli si „jen“ o bronz, který nakonec připadl nadupanému Olomoucku. Hned v prvním kole nového ročníku Kooperativa NBL Tuři mají možnost se děčínským Válečníkům alespoň částečně pomstít. Dnes od 18 hodin nastoupí v jejich hale. „Na úvod hrajeme náročné utkání v Děčíně, který není nutno nijak zvlášť představovat,“ myslí si rozehrávač Roman Marko, svitavský kapitán. „Kádr Děčína zůstal v podstatě pohromadě a víme, co nás tam čeká. Budeme se snažit uspět a začít sezonu vítězstvím. Příprava byla dlouhá a už se těšíme na ligové zápasy,“ dodává. Také nový trenér Svitav Lukáš Pivoda si je dobře vědom, že jeho mužstvo má před sebou pořádně ostrý start do soutěže. „Děčín udržel základní osu týmu a na jeho horké půdě bude opět silným soupeřem,“ konstatuje Pivoda. „Tradičně si budeme muset poradit s jeho agresivní hrou a pohlídat si útočný doskok. Klíč k úspěchu povede také přes zpomalení playmakera Autreyho, který nám minulou sezonu v semifinále pěkně zatápěl. Do Děčína odjíždíme odevzdat naše maximum a budeme se prát o vítězství,“ slibuje Pivoda. Svitavy zatím hrály jen přípravné zápasy (vyhrály jich 8 z 9), naproti tomu Děčín už odehrál dvě utkání v Alpe Adria Cup s bilancí 1-1.

Matěj Svoboda, Šimon Puršl, Eduard Kotásek, Luboš Kovář a odchovanec Jiří Svojanovský... Ti všichni by společně s nově příchozími mladíky Janem Hlobilem a Vojtěchem Sýkorou měli v ideálním případě opět zaznamenat výkonnostní skok. „Záleží to hlavně na nich a na jejich přístupu. Snažíme se jim zajistit veškerou péči, aby měli možnost se co nejvíce rozvíjet. Věřím, že to mu tak bude; začínají pomalu chápat, co je pro to třeba dělat,“ všímá si Pivoda.

Sám v předchozích letech nasával informace od kolegy Lubomíra Růžičky, jemuž dělal asistenta a po němž Tury začátkem června převzal coby hlavní kouč.

„Před zahájením spolupráce s Lubošem byl pro mě trenérským vzorem. Ukázal nám, mladým trenérům, že trénování není pouze o věku a o zkušenostech, ale hlavně o píli a odhodlanosti udělat pro to vše. Po jeho boku jsem poznal, co opravdu znamená ‚velký‘ basketbal. Naučil mě věci, které jako asistent dělal pro Kestutise Kemzuru nebo Nena Ginzburga v Nymburku i u reprezentace, a to tak dobře, že jsem je poté byl schopen zvládat sám. Skvělá škola,“ děkuje Pivoda.

Ten teď může předávat dál zase svoje zkušenosti - jedním z jeho pobočníků je totiž vedle Martina Blaha i bývalý hráč Turů Martin Novák.