Tři medaile veteránů: Češi přivezli z Abú Zabí stříbro a dvě zlata. Válce uletěli včas

V Abú Zabí zápolilo zhruba 25 tisíc sportovců ve 39 disciplínách, přičemž klání zahajoval bývalý světový rekordman ve skoku o tyči Sergej Bubka.
Světové hry skončily těsně před vypuknutím válečného konfliktu na Blízkém východě. „Naštěstí,“ oddechl si Miroslav Pacut, který je trenérem basketbalistů Ostravské univerzity. „Pak bychom se těžko dostávali domů.“
Pacut spolu s dalšími Ostravany Richardem Markem a Tomášem Pospíšilem a šumperským Zdeňkem Wiesnerem vybojovali titul ve věkové kategorii 45+. V té triumfovalo i družstvo žen.
V kategorii nad 55 let jsou mistry světa Ludvík Magnusek a Petr Čegan z Ostravy, Roman Bašta z Prahy a rovněž Slováci Milan Dzurčanin a Otto Krištof z Prešova.
„Hodně cenné je stříbro kluků z kategorie 55+, kteří hráli klasický basketbal,“ upozornil Miroslav Pacut. Přidal i jednu historku: „V tom týmu byl i Petr Čegan, který mě před třiceti lety trénoval. Když se byl podívat na našem zápase, hned jsem od něj slyšel, že u střelby pořád blbě stojím…“
Z ostravských basketbalistů úspěšné mužstvo tvořili kromě Petra Čegana také Pavel Kuchta, Ludvík Magnusek, Tomáš Telůch a Richard Terč. „Doplnili nás ještě kluci z Brna, Prahy i Slovenska,“ dodal Ludvík Magnusek.
Jak se se Slováky dali dohromady? „Známe se asi patnáct let. Slováci mají tým Staré koně z Prešova a jezdí na veteránské soutěže k nám do Ostravy a my k nim,“ odpověděl Magnusek. „Dali jsme se do kupy na tuto akci, ale zvažujeme, že vyrazíme i příští rok do Japonska a za tři roky třeba do Austrálie. Rádi bychom na Světové hry veteránů jeli znovu a potvrdili naši úspěšnost.“