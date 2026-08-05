Ústí vsadí na mladíky z univerzit, přichází McGhee. Budou hladoví, věří šéf Hrubý

„Chceme se prezentovat rychlou atletickou hrou a tihle mladí kluci, co jdou rovnou z univerzit, budou hladoví po basketu. Věříme, že jsme se do toho trefili,“ sází na odvážnou vizi ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.
V minulé sezoně rozehrávačské duo tvořili zkušený Tomáš Vyoral a Američan Jay Young, ani jeden v týmu pokračovat nebude. Přestavba kádru ligového čtvrtfinalisty navíc ještě nekončí, přijít mají další dva cizinci – jeden na perimetr, druhý pod koš. „Trenér chce mladé běhavé kluky, ale samozřejmě narážíme na to, že pokud budeme mít v týmu pět nováčků, je velké riziko, že se třeba jeden nepovede. Když se to stane, budeme na to reagovat rychle, Sluneta je v tomto pružná,“ ujišťuje Hrubý.
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Čerstvá posila Ja’Borri McGhee zaujal svou buldočí povahou. „Je to silový hráč, který se nebojí kontaktu. Měl by být naším hnacím motorem v útoku i v obraně,“ slibuje si ústecký kouč Tomáš Reimer od 188 centimetrů vysokého guarda, který v Mississippi State Bulldogs zapisoval v průměru 8,4 bodu, 2,1 doskoku a 1,9 asistence.
Od pondělí se Sluneta připravuje na nový ročník NBL zatím v ryze české sestavě, Američané se připojí později. Zbývá vyřešit otázka, zda se do týmu vrátí novozélandský křídelník Isaac Davidson, opora z minulé sezony.
„Chtěl by ho každý, ale samozřejmě má i jiné nabídky. Ještě bych to nechal otevřené,“ nevzdává se ústecký šéf. A nevylučuje, že podobně jako v uplynulých letech přivede ještě na poslední chvíli nějaké zvučné jméno. „Nebránil bych se tomu, ještě je čas. A čím víc se blíží sezona, tím jsou volní hráči finančně dostupnější. Takhle jsme z toho těžili třeba v případě Nicholse,“ zmínil americkou hvězdu, která Slunetu v roce 2024 dotáhla k historickému stříbru v lize.
Sám Hrubý zatím neví, zda zůstane v čele klubu, na podzim se bude v komunálních volbách ucházet o post ústeckého primátora. Hledá si už potenciálního nástupce? „Sluneta je moje srdcovka, když to nedopadne, jedeme dál. Ale musíme samozřejmě počítat se všemi variantami. Nějaká jména v hlavě mám, ale zatím si je nechám pro sebe.“