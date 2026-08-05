Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ústí vsadí na mladíky z univerzit, přichází McGhee. Budou hladoví, věří šéf Hrubý

Ondřej Bičiště
  12:58

Ja’Borri McGhee v dresu Mississippi State Bulldogs. | foto: Profimedia.cz

Hru basketbalové Slunety budou v příští ligové sezoně řídit mladíci z amerických univerzit. Už dříve Ústí na pozici 1/2 angažovalo Rhyjona Blackwella, nyní ho doplní Ja’Borri McGhee z Mississippi State Bulldogs.

„Chceme se prezentovat rychlou atletickou hrou a tihle mladí kluci, co jdou rovnou z univerzit, budou hladoví po basketu. Věříme, že jsme se do toho trefili,“ sází na odvážnou vizi ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

V minulé sezoně rozehrávačské duo tvořili zkušený Tomáš Vyoral a Američan Jay Young, ani jeden v týmu pokračovat nebude. Přestavba kádru ligového čtvrtfinalisty navíc ještě nekončí, přijít mají další dva cizinci – jeden na perimetr, druhý pod koš. „Trenér chce mladé běhavé kluky, ale samozřejmě narážíme na to, že pokud budeme mít v týmu pět nováčků, je velké riziko, že se třeba jeden nepovede. Když se to stane, budeme na to reagovat rychle, Sluneta je v tomto pružná,“ ujišťuje Hrubý.

Slavia hlásí další zahraniční posilu. Owusu-Anane má dodat energii, vůli i fyzickou sílu

Čerstvá posila Ja’Borri McGhee zaujal svou buldočí povahou. „Je to silový hráč, který se nebojí kontaktu. Měl by být naším hnacím motorem v útoku i v obraně,“ slibuje si ústecký kouč Tomáš Reimer od 188 centimetrů vysokého guarda, který v Mississippi State Bulldogs zapisoval v průměru 8,4 bodu, 2,1 doskoku a 1,9 asistence.

Od pondělí se Sluneta připravuje na nový ročník NBL zatím v ryze české sestavě, Američané se připojí později. Zbývá vyřešit otázka, zda se do týmu vrátí novozélandský křídelník Isaac Davidson, opora z minulé sezony.

„Chtěl by ho každý, ale samozřejmě má i jiné nabídky. Ještě bych to nechal otevřené,“ nevzdává se ústecký šéf. A nevylučuje, že podobně jako v uplynulých letech přivede ještě na poslední chvíli nějaké zvučné jméno. „Nebránil bych se tomu, ještě je čas. A čím víc se blíží sezona, tím jsou volní hráči finančně dostupnější. Takhle jsme z toho těžili třeba v případě Nicholse,“ zmínil americkou hvězdu, která Slunetu v roce 2024 dotáhla k historickému stříbru v lize.

Sám Hrubý zatím neví, zda zůstane v čele klubu, na podzim se bude v komunálních volbách ucházet o post ústeckého primátora. Hledá si už potenciálního nástupce? „Sluneta je moje srdcovka, když to nedopadne, jedeme dál. Ale musíme samozřejmě počítat se všemi variantami. Nějaká jména v hlavě mám, ale zatím si je nechám pro sebe.“

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Mrva vs. Den OudenTenis - Osmifinále - 5. 8. 2026:Mrva vs. Den Ouden //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 1:4
  • 20.00
  • -
  • 1.01
Valdmannová vs. PawlikowskáTenis - Osmifinále - 5. 8. 2026:Valdmannová vs. Pawlikowská //www.idnes.cz/sport
5. 8. 16:30
  • 1.13
  • -
  • 5.03
Motor ČB vs. TáborHokej - - 5. 8. 2026:Motor ČB vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
5. 8. 17:30
  • 1.25
  • 6.64
  • 8.02
Aarhus vs. SabahFotbal - 3. předkolo - 5. 8. 2026:Aarhus vs. Sabah //www.idnes.cz/sport
5. 8. 18:30
  • 1.71
  • 3.87
  • 4.53
Bouzková vs. TownsendováTenis - 2. kolo - 5. 8. 2026:Bouzková vs. Townsendová //www.idnes.cz/sport
5. 8. 18:30
  • 1.66
  • -
  • 2.27
Brann vs. Apollon LimassolFotbal - 3. předkolo - 5. 8. 2026:Brann vs. Apollon Limassol //www.idnes.cz/sport
5. 8. 19:00
  • 1.61
  • 4.09
  • 4.97
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

To už je moc. Sabalenková ukázala šaty na US Open. Fanoušci kritizují výrobce

Běloruska Aryna Sabalenková na tenisovém Roland Garros.

Aryna Sabalenková odhalila šaty pro US Open a tentokrát vsadila na pořádně odvážný model. Outfitu světové jedničky dominuje černá síťovina s velkými oky, pod níž výrazně prosvítá oranžová sportovní...

Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Závodnice formule 4...

Legendární Mika Häkkinen fandil a trnul, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila i bourala. V sobotní odpolední a nedělní dopolední jízdě formule 4 si na mosteckém autodromu započítala nejlepší...

„Zvoní na mě nějaká ku... z dopingu.“ Detaily případu potrestané Vondroušové

Premium
Markéta Vondroušová ve 2. kole turnaje v Montrealu

Proč dostala Markéta Vondroušová čtyřletý trest za odmítnutí dopingové kontroly? Jak probíhala její komunikace s německou komisařkou? Co přesně posuzoval nezávislý tribunál, který české tenistce...

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti. Které...

Nechybí jim kraťasy? Fanoušci kritizují krátké dresy australských netbalistek

Střih žlutozelených dresů australských netballistek na Hrách Commonwealthu...

Australské netbalistky nastoupily na Hrách Commonwealthu do turnaje coby obhájkyně titulu. Pozornost však zatím nepřitahují jen svými výkony. Fanoušci na sociálních sítích si vzali na mušku jejich...

Šéfka nároďáku hokejistek: Po Idalském chceme olympijský, ne instantní úspěch

Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Generální...

Po Kanaďance americký trenér, úspěšnou Carlu MacLeodovou nahradil u ženské hokejové reprezentace Brian Idalski. I on chce konkurovat zámořským hegemonům. Podle generální manažerky národního týmu...

5. srpna 2026

Hradec - Besiktas: Kde naladíte Evropskou ligu v TV, statistiky a informace

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví výhru v odvetném utkání 2. předkola Evropské...

Fotbalisty Hradce Králové čeká další těžká zkouška. Po vyřazení norského Tromsö vyzvou ve 3. předkole Evropské ligy turecký Besiktas. Kde můžete první utkání sledovat, jaké jsou poslední výsledky...

5. srpna 2026  13:58

FC Twente - Dunajská Streda v TV: Kde sledovat 3. předkolo KL živě

Ilustrační snímek

Fotbalisty DAC Dunajská Streda čeká v úvodním zápase 3. předkola Konferenční ligy 2026/27 dosud nejnáročnější prověrka sezony. Ve čtvrtek 6. srpna od 20:00 nastoupí na půdě nizozemského favorita FC...

5. srpna 2026  13:32

ODPÍSKÁNO: Penalta proti Spartě? Pro sudího viditelné držení, říká expert

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Drželi se navzájem a pak uklouzli? Došlo k přestupku ještě před pokutovým územím? Nebo šlo o neoddiskutovatelný faul sparťanského obránce Adama Ševínského na Loïse Opendu z Lyonu? Jeden z...

5. srpna 2026  13:30

Test pohlaví podporuji. Není fér hrát proti biologickým mužům, říká Sabalenková

Aryna Sabalenková se rozčiluje ve čtvrtfinále Roland Garros.

Už měsíc platí povinnost, že tenistky musí podstoupit test pohlaví, aby mohly dál působit na nejvyšším okruhu WTA. Ženská tenisová asociace zveřejnila nové podmínky v červenci jako vůbec první...

5. srpna 2026  13:28

FK Jablonec - FC RFS v TV: Kde sledovat 3. předkolo KL a sázkové kurzy

Fotbalové utkání mezi FK Jablonec a NK Varaždín.

Zápas 3. předkola Konferenční ligy Jablonec - RFS se odehraje ve čtvrtek 6. srpna od 18:00 na stadionu Střelnice. Severočeši vlétli do ligové sezóny ve skvělé formě a úspěšnou pohárovou jízdu po...

5. srpna 2026  13:16

Těhotenství ji nezastavilo. Švábíková tvrdě maká na atletickém stadionu i v posilovně

Amálie Švábíková se loučí s tokijským publikem.

Kdo čekal, že atletka Amálie Švábíková v těhotenství zpomalí, mýlil se. Tyčkařka během prvního trimestru rozhodně nezahálela. Na sociálních sítích se pochlubila záběry z tréninků. Dřela na atletickém...

5. srpna 2026  13:15

Bouzková vs. Townsendová live: kurzy a přímý přenos WTA Toronto 2026

Marie Bouzková hraje forhend na turnaji WTA v Praze.

Ve 2. kole turnaje v Torontu dojde na duel Marie Bouzkové s americkou tenistkou Taylor Townsendovou. Hraje se 5. srpna od 18:30, sledujte duel živě a podívejte se na zajímavé sázkové kurzy.

5. srpna 2026  13:07,  aktualizováno  13:10

Rok a půl bez fotbalu. Šigut zná trest za korupci, na hřiště nesmí i další hráči

O míč bojují karvinský Samuel Šigut a Roman Horák ze Slovácka.

Mohl nastupovat za Slavii, karvinský hříšník Samuel Šigut si ale fotbal nezahraje další rok a půl vůbec nikde. Asi nejznámější prvoligové jméno v současné korupční kauze zná trest od etické komise....

5. srpna 2026  12:10,  aktualizováno  12:59

Ústí vsadí na mladíky z univerzit, přichází McGhee. Budou hladoví, věří šéf Hrubý

Ja’Borri McGhee v dresu Mississippi State Bulldogs.

Hru basketbalové Slunety budou v příští ligové sezoně řídit mladíci z amerických univerzit. Už dříve Ústí na pozici 1/2 angažovalo Rhyjona Blackwella, nyní ho doplní Ja’Borri McGhee z Mississippi...

5. srpna 2026  12:58

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Po Slavii nedal penaltu ani Spartě. Kouč Lyonu pak přemítal: Zřejmě to bylo klíčové

Corentin Tolisso, kapitán Lyonu, při pokutovém kopu tváří v tvář brankáři...

Vystřelil prudce, nejspíš i do míst, kam by sparťanský brankář Jakub Surovčík nedosáhl. Jenže balon se zvedl až moc, což domácí tribuny oslavily možná víc než vstřelené góly. Corentin Tolisso,...

5. srpna 2026  12:50

Krejčíková vs. Samsonovová live: kurzy a stream WTA Toronto 2026

Barbora Krejčíková v osmifinále Prague Open

Barbora Krejčíková dnes vstupuje do turnaje v Torontu zápasem proti Ljudmile Samsonovové, v zápase je mírnou favoritkou. Přečtěte si, kde lze zápas sledovat v přímém přenosu.

5. srpna 2026  12:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.