Pětadvacet titulů je strop. Za Birdovou se zaklaply dveře po porážce

Birdové nevyšel útok na pátý titul v zámořské soutěži. „Je to trochu divné. Nejdřív jsem byla smutná z toho, jak dopadl zápas a že je po sezoně. A pak přicházely další emoce spojené s tím, že to byl můj poslední zápas,“ uvedla pětinásobná olympijská vítězka a čtyřnásobná mistryně světa, která už v zimě oznámila, že se v této sezoně rozloučí s hráčskou kariérou.

Zlato z Tokia bylo jejím 25. velkým triumfem v přebohaté kariéře.

„Je to jako s tou holkou, co porazila Serenu (Williamsovou). Je to hořkosladké,“ řekla trenérka Las Vegas Becky Hammonová, která se v minulosti utkávala s Birdovou i jako hráčka. „Všichni v našem klubu Sue uznáváme. Má za sebou pohádkovou kariéru, o které děti sní.“

Birdová zaznamenala ve svém posledním zápase osm bodů a osm asistencí. Střelecky zářila její spoluhráčka Breanna Stewartová, která 42 body vyrovnala rekord play off. Hosty táhla za vítězstvím autorka 31 bodů Chelsea Grayová.

Las Vegas je ve finále potřetí. O jeho soupeři se rozhodne v noci na pátek v pátém semifinálovém zápase mezi Chicago Sky a Connecticut Sun, za který nastupují Alyssa Thomasová a Brionna Jonesová, opory ZVVZ USK Praha.