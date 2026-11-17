Basketbalisté Hapoelu Tel Aviv zvítězili po dramatické koncovce na hřišti Baskonie 85:82 a po třech porážkách se v Eurolize mohli radovat z výhry. Český reprezentant Tomáš Satoranský, který odehrál druhý zápas po zranění z nešťastného pádu na hlavu v Dubaji, k tomu přispěl šesti body, čtyřmi asistencemi a čtyřmi doskoky.
Satoranský odehrál ve Španělsku přes 26 minut a v závěru pomohl Hapoelu zlikvidovat ztrátu, kterou marně dotahoval po většinu zápasu.
Český rozehrávač v utkání proměnil dva ze tří tříbodových pokusů, druhou úspěšnou střelou zdálky poslal izraelský tým čtyři minuty před koncem do vedení 77:75. Těsnou přetahovanou v závěru hosté zvládli lépe, Satoranský si pak v poslední minutě připsal i dva důležité obranné doskoky.
Euroliga basketbalistů
Baskonia - Hapoel Tel Aviv 82:85
Dubaj - Anadolu Efes Istanbul 80:75
Maccabi Tel Aviv - Olympiakos Pireus 95:97 po prodl.
Žalgiris Kaunas - Bayern Mnichov 117:114 po prodl.
Fenerbahce Istanbul - Villeurbanne 115:81
Milán - Crvena zvezda Bělehrad 91:77
FC Barcelona - Paříž 86:89
Partizan Bělehrad - Valencie 64:76
Boloňa - Panathinaikos Atény 84:79