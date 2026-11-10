Střet Dončič vs. Wembanyama pokračuje. Lakers a Spurs po výhrách vládnou NBA

Lakers se v úvodu sezony dostali do takové formy, že vítězí i přes absenci opor. Po jednozápasové pauze se sice vrátil do sestavy Luka Dončič a hned zapsal 32 bodů, 10 asistencí a 8 doskoků, kvůli nemoci ale chyběl druhý hlavní střelec týmu Austin Reaves.
Velmi dobře za něj ale zaskočil gruzínský reprezentant Sandro Mamukelašvili, který trefil pět trojek a pomohl 23 body. Pivot Walker Kessler přidal 21 bodů a 10 doskoků.
San Antonio mělo zápas s Phoenixem pod kontrolou po celý průběh a postupně si vypracovalo vedení až o 34 bodů. Suns především neměli odpověď na Wembanyamu, který kraloval pod oběma koši a jen těsně mu unikl triple double. Ve třetí čtvrtině se k němu přidal Dylan Harper, společně dali 24 z 32 bodů Spurs a definitivně zápas rozhodli. Poté už v poslední čtvrtině mohl francouzský pivot odpočívat.
Těsně triple double unikl i Nikolovi Jokičovi, který zaznamenal 25 bodů, 16 doskoků a 9 asistencí. Jamal Murray přidal 38 bodů, přesto Denver nestačil na Houston a prohrál 100:110. Za Rockets měli Kevin Durant 23 bodů, 12 doskoků a 8 asistencí a Alperen Sengün 20 bodů, 11 doskoků a 8 asistencí.
Dallas otočil zápas s Indianou a vyhrál 125:122 především zásluhou Coopera Flagga, který si 43 body vylepšil sezonní maximum, doplnil je 10 doskoky a 6 asistencemi. Kyrie Irving přidal 35 bodů včetně sedmi trefených trojek.
Nejlepším střelcem večera však byl Anthony Davis, který se blýskl 44 body a 13 doskoky, ani to však Washingtonu nestačilo. Wizards po dobrém vstupu do sezony prohráli už počtvrté za sebou. Tentokráte nestačili na Detroit 111:122.
Golden State Warriors zvítězili nad New Orleans 138:87 a bodový rozdíl 51 bodů je čtvrtým nejvyšším v historii Warriors a nejvyšším od dubna 2023. Zároveň šlo už o osmou výhru Golden State v řadě, čímž se Warriors stali prvním týmem v historii NBA, který po úvodních třech porážkách v sezoně dokázal následně vyhrát osmkrát za sebou. Stephen Curry, Brandin Podziemski a Yaxel Lendeborg společně dali 73 bodů a zápas dohrávali náhradníci. Warriors trefili mimo jiné 21 trojek s úspěšností 48 procent.
NBA – výsledky
Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 124:112