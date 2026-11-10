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Střet Dončič vs. Wembanyama pokračuje. Lakers a Spurs po výhrách vládnou NBA

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  8:22aktualizováno  8:33
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Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs smečuje v zápase s Phoenix Suns.

Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs smečuje v zápase s Phoenix Suns. | foto: Mark J. RebilasReuters

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Los Angeles Lakers zvítězili v NBA 124:114 nad Atlantou a šestou výhrou za sebou se udrželi na prvním místě tabulky soutěže. O jednu výhru zpět je San Antonio, které přehrálo Phoenix 122:96 a připsalo si už deváté vítězství v řadě. Victor Wembanyama k tomu přispěl 40 body, 11 doskoky a 9 bloky za 25 minut na hřišti.

Lakers se v úvodu sezony dostali do takové formy, že vítězí i přes absenci opor. Po jednozápasové pauze se sice vrátil do sestavy Luka Dončič a hned zapsal 32 bodů, 10 asistencí a 8 doskoků, kvůli nemoci ale chyběl druhý hlavní střelec týmu Austin Reaves.

Velmi dobře za něj ale zaskočil gruzínský reprezentant Sandro Mamukelašvili, který trefil pět trojek a pomohl 23 body. Pivot Walker Kessler přidal 21 bodů a 10 doskoků.

San Antonio mělo zápas s Phoenixem pod kontrolou po celý průběh a postupně si vypracovalo vedení až o 34 bodů. Suns především neměli odpověď na Wembanyamu, který kraloval pod oběma koši a jen těsně mu unikl triple double. Ve třetí čtvrtině se k němu přidal Dylan Harper, společně dali 24 z 32 bodů Spurs a definitivně zápas rozhodli. Poté už v poslední čtvrtině mohl francouzský pivot odpočívat.

Těsně triple double unikl i Nikolovi Jokičovi, který zaznamenal 25 bodů, 16 doskoků a 9 asistencí. Jamal Murray přidal 38 bodů, přesto Denver nestačil na Houston a prohrál 100:110. Za Rockets měli Kevin Durant 23 bodů, 12 doskoků a 8 asistencí a Alperen Sengün 20 bodů, 11 doskoků a 8 asistencí.

Dallas otočil zápas s Indianou a vyhrál 125:122 především zásluhou Coopera Flagga, který si 43 body vylepšil sezonní maximum, doplnil je 10 doskoky a 6 asistencemi. Kyrie Irving přidal 35 bodů včetně sedmi trefených trojek.

Nejlepším střelcem večera však byl Anthony Davis, který se blýskl 44 body a 13 doskoky, ani to však Washingtonu nestačilo. Wizards po dobrém vstupu do sezony prohráli už počtvrté za sebou. Tentokráte nestačili na Detroit 111:122.

Golden State Warriors zvítězili nad New Orleans 138:87 a bodový rozdíl 51 bodů je čtvrtým nejvyšším v historii Warriors a nejvyšším od dubna 2023. Zároveň šlo už o osmou výhru Golden State v řadě, čímž se Warriors stali prvním týmem v historii NBA, který po úvodních třech porážkách v sezoně dokázal následně vyhrát osmkrát za sebou. Stephen Curry, Brandin Podziemski a Yaxel Lendeborg společně dali 73 bodů a zápas dohrávali náhradníci. Warriors trefili mimo jiné 21 trojek s úspěšností 48 procent.

NBA – výsledky

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 124:112
Atlanta Hawks - Los Angeles Lakers 114:124
Detroit Pistons - Washington Wizards 122:111
Toronto Raptors - Memphis Grizzlies 102:118
Dallas Mavericks - Indiana Pacers 125:122
Houston Rockets - Denver Nuggets 110:100
Phoenix Suns - San Antonio Spurs 96:122
Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 138:87

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