Tak dlouho si zahrávaly... Strakonice jsou po 30 letech bez basketbalové ligy

Přitom po prvním duelu baráže vypadalo vše jasně. Tým z nejvyšší soutěže vyhrál venku. Strakonice v Brandýse triumfovaly 82:54 a sérii na dva vítězné zápasy mohly druhý den doma ukončit.

Nejdřív úspěch, pak zkrat

„První duel byl jednoznačný výsledkem i herně. Ale v tom druhém jsme nezačali dobře a táhlo se to s námi celý zápas. I když jsme se dostali na chvíli také do vedení, tak jsme to doma nezvládli,“ smutnil místopředseda klubu, sportovní ředitel a asistent Petr Martínek.

Domácí pokazily poslední minutu a prohrály 71:76. Rozhodnout tak musel až třetí zápas na palubovce Středočešek. „Dobře jsme začali, dvě třetiny utkání jsme měli navrch. Zlepšili jsme se v obraně a vyráželi do rychlých kontrů. Vedli jsme až o deset bodů,“ komentuje asistent trenéra.

Ještě pětadvacet sekund před koncem vedly hostující hráčky o dva body, ale nakonec se muselo prodlužovat za stavu 68:68. „Pak už to bylo vabank,“ přidal Martínek.

V pětiminutovce sice Strakonice daly první koš, ale pak se střelecky trápily. O postupu domácích rozhodla zejména Andrea Ondroušková. „Byl to takový jejich žolík, hrála až třetí utkání. Má zkušenosti s nejvyšší soutěží ze Slovanky,“ litoval.

Zklamání v jihočeském týmu bylo obrovské. „Je to velmi čerstvé a bolestivé. Musíme se sejít s výborem klubu a nastínit, co dál. Je třeba najít novou strategii,“ dodal.

Po dlouhých letech boje o záchranu může být pro dívčí klub s tradicí už od roku 1939 sestup novým začátkem. „Už jsem to slyšel z mnoha stran. Je pravda, že po všech problémech z poslední doby to může být nový impulz ke stabilizaci,“ naznačil Martínek.

Jako při téměř každém sestupu napříč sporty hrozí i basketbalistkám ve Strakonicích odliv hráček. „Může to nastat. Dávali jsme šance hlavně našim mladým hráčkám z místního sportovního centra mládeže, které po střední škole odcházely do univerzitních měst. Buď pak hrály tam, nebo pokračovaly u nás. Uvidíme, jak to bude,“ řekl.

Návrat zpátky mezi elitu z první národní ligy bude každopádně cílem Strakonic. Otázkou zůstává, v jakém časovém horizontu. „Kdybychom se mohli vrátit zítra, tak to bereme. Rozdíl v soutěžích bude. Uvidíme, jaký se povede složit tým,“ uzavřel Martínek.