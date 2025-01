Nerada hraju s čerstvě umytými vlasy, říká opora basketbalistek Stoupalová

Šestadvacetiletá Stoupalová právě v jihomoravské metropoli strávila osm let. Oblékala dres Žabin a v minulé sezoně je coby kapitánka dovedla ke druhému místu v Ženské basketbalové lize.

V létě se pak rozhodla přijmout novou výzvu a přestoupila do polské Gdyně.

„Jednoznačně je tu vyšší kvalita zápasů a celé soutěže,“ hodnotí první půlrok v zahraničí. „Před Vánoci jsme porazily poslední družstvo tabulky o deset bodů ne proto, že bychom odehrály špatný zápas, ale i poslední tým je takhle kvalitní. To je velká změna oproti Česku, kde spousta zápasů končí rozdílem třiceti čtyřiceti bodů. Do každého utkání tu musíte dát maximum a nemůžete si dovolit výpadky. A jsou tu přeci jen lepší haly, do kterých chodí více diváků, což je taky příjemné.“

Její klub se momentálně pohybuje na pátém místě desetičlenné tabulky, Stoupalová hraje průměrně necelých 19 minut na zápas a dává deset bodů. Plní tedy poměrně důležitou roli. A zvyká si i na život v Polsku.

„Gdyně mě mile překvapila – je tu hodně kaváren a restaurací. Na Instagramu mám uložené tipy a postupně je zkouším. Baví mě, že je tu spousta moderních a stylových podniků. Trochu jsem se bála, protože z Brna jsem zvyklá na široký výběr, ale i tady se to hodně rozrostlo.“

EuroBasket 2025 18. - 29. června Skupiny se odehrají v Brně, Boloni, Hamburku a Pireu, kde se uskuteční i finále. Los proběhne po dohrání kvalifikace, vstupenky na české zápasy už jsou v prodeji ZDE.

Po klubových povinnostech ji v létě čekají i ty reprezentační. Bude jednou z opor českého týmu, který se ve druhé polovině června pokusí uspět na EuroBasketu, jehož skupinu odehraje v Brně.

Stoupalová na minulém šampionátu výrazně pomohla k překvapivému sedmému místu, v šesti duelech sbírala průměrně necelých 11 bodů.

„Jako tým jsme předváděly úžasné výkony a já sama se cítila velmi dobře. Tyto momenty mi připomínají, že mám schopnosti hrát na vysoké úrovni, a motivují mě pokračovat,“ ohlíží se za létem 2023.

Kromě toho si v kariéře cení třeba vítězství nad USK Praha z loňského dubna, kterým Žabiny soupeřkám ukončily sérii neuvěřitelných 301 ligových výher v řadě.

„To byl jeden z mých nejlepších zápasů a mám na něj skvělé vzpomínky,“ líčí 185 centimetrů vysoká podkošová hráčka.

S basketbalem začínala v Javorníku, na který podle svých slov nedá dopustit. Ráda se tam vrací a těší ji, že jí místní ve sportovním snažení fandí.

„K basketbalu mě tam přivedly dvě kamarádky, které mě jednou vzaly na trénink. Od té doby jsem si basket zamilovala, líbila se mi hlavně skvělá parta holek. Zkoušela jsem i fotbal, ale tam jsem byla jediná holka mezi kluky, což mi úplně nevyhovovalo. Takže jsem si vybrala basketbal.“

Kromě něj má zálibu v módě, ráda se inspiruje okolím nebo známými influencerkami na sociálních sítích.

„Je zajímavé, že když přijdu na trénink nebo zápas oblečená pěkně, tak se hned všichni ptají, jestli jsem byla na rande, nebo proč nemám tepláky nebo legíny,“ popisuje s úsměvem.

Nicméně při péči o svůj vzhled musí brát ohledy na sportovní harmonogram: „Mytí vlasů si plánuju podle zápasů, protože nerada hraju s čerstvě umytými vlasy – jsou pak příliš hebké a létají všude kolem. Jsou to takové klasické holčičí starosti, protože mimo basket chci chodit s rozpuštěnými vlasy, protože je to pohodlnější. A jde to dohromady i s tím oblékáním, protože jsem pořád holka a chci si připadat krásná a sebevědomá.“