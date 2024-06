Basketbalistka Stoupalová odešla z brněnských Žabin do Gdyně

„Je to osm sezon, co jsem strávila v Žabinách v ŽBL. Osm krásných vzpomínek a nezapomenutelných okamžiků, které mi Žabiny do života přinesly. Ale tak jako vždy něco hezkého končí, tak i něco hezkého začíná a moje kapitola se momentálně zde uzavírá,“ řekla Stoupalová.

Čeká ji první zahraniční angažmá. V české nejvyšší soutěži odehrála 213 zápasů s průměrem 8,9 bodu na zápas. V uplynulé sezoně pomohla Brňankám v roli kapitánky k druhému místu v lize a k triumfům v domácím či federálním poháru.

„Nebylo to pro mě lehké rozhodnutí vzhledem k srdečnímu vztahu k tomuto klubu, ale i já cítím, že je na čase vyzkoušet něco nového a někam se v životě posunout jak po lidské, tak basketbalové stránce. Vyzkoušet si, na co mám a kde mám limity. A proto volím tuto cestu do budoucna,“ dodala.