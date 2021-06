Stevens se z role trenéra basketbalistů Bostonu přesune do čela klubu

Dvaašedesátiletý Ainge je bostonskou legendou. Jako hráč získal s týmem tituly v letech 1984 a 1986, v roli šéfa klubu se mu to povedlo v roce 2008. Během 18 sezon pod jeho taktovkou se Boston patnáctkrát probojoval do play off, sedmkrát hrál finále Východní konference a dvakrát ligové finále.

„Bylo to mé rozhodnutí. Věřím svým instinktům a ty mi před pár měsíci řekly, že je čas jít dál. Je to v našem zájmu, v zájmu Celtics,“ uvedl Ainge.

Čtyřiačtyřicetiletého Stevense by podle zámořských médií mohli na lavičce nahradit Jason Kidd, někdejší hvězda NBA a současný asistent trenéra v Los Angeles Lakers, nebo bývalý kouč Atlanty Lloyd Pierce.