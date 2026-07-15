Detroit shání nového generálního manažera. Yzerman nečekaně skončil

Autor: ,
  16:25

Generální manažer hokejistů Detroitu Steve Yzerman. | foto: AP

Slavný Kanaďan Steve Yzerman nečekaně skončil v roli generálního manažera hokejistů Detroitu. U Red Wings bude dlouholetý kapitán mužstva pokračovat jako poradce šéfa klubu Chrise Ilitche. Detroit na svém webu oznámil, že nového generálního manažera už začal hledat.

Jednašedesátiletý Yzerman se do Detroitu, kde strávil celou hvězdnou kariéru v NHL, vrátil v dubnu 2019.

Ani on ale nedokázal ukončit neúčast slavného klubu v play off. Ve vyřazovacích bojích chyběl jedenáctinásobný vítěz Stanley Cupu letos už podesáté za sebou, což je nejvíce ze současných celků.

Bývalý vynikající útočník a člen Síně slávy NHL strávil během hráčské kariéry v Detroitu 22 sezon a jako kapitán s ním v letech 1997, 1998 a 2002 vyhrál Stanley Cup. Další přidal v roce 2008 jako viceprezident a zástupce ředitele Red Wings, v roli generálního manažera Kanady se zase podílel na zlatu z olympijských her ve Vancouveru 2010 a Soči 2014. Před návratem do Detroitu pracoval jako generální manažer Tampy Bay.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě

Premium
Linda Nosková se po vítězství ve finále Wimbledonu objímá s tatínkem Drahošem.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém...

Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...

Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové

Linda Nosková tomu nemůže uvěřit. Postoupila do finále Wimbledonu!

Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...

KVÍZ: Velký test Tour de France. Jak znáte nejslavnější cyklistický závod?

Stíhačky a francouzská trikolóra vítají peloton během 21. etapy Tour de France...

Cyklistický svátek jménem Tour de France je v plném proudu. Jak znáte jeho historii, současnost, slavné kopce či stopu, kterou na něm zanechali čeští zástupci? Otestujte své znalosti. Schválně,...

Tour ONLINE: Ryzí sprinterská etapa. Alaphilippe ztrácí, peloton hlídá únik

Sledujeme online
Anthon Charmig ze stáje Uno-X před Mathisem Le Berreem z TotalEnergies a...

Po dalším náročném dni v kopcích dostávají slovo opět nejrychlejší jezdci v pelotonu. Trasa z lázeňského Vichy do cílového Nevers slibuje ryzí sprinterský souboj, poklidné jedenácté dějství ale může...

15. července 2026  13:40,  aktualizováno  16:38

Anglie - Argentina v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Anglický záložník Jude Bellingham a trenér Thomas Tuchel po zápase s Norskem.

Semifinále MS 2026 přináší obnovení jedné z nejvášnivějších fotbalových rivalit na světě. Bitva Anglie - Argentina slibuje v americké Atlantě strhující podívanou. Zatímco Argentina útočí na obhajobu...

15. července 2026  15:08,  aktualizováno  16:29

Detroit shání nového generálního manažera. Yzerman nečekaně skončil

Generální manažer hokejistů Detroitu Steve Yzerman.

Slavný Kanaďan Steve Yzerman nečekaně skončil v roli generálního manažera hokejistů Detroitu. U Red Wings bude dlouholetý kapitán mužstva pokračovat jako poradce šéfa klubu Chrise Ilitche. Detroit na...

15. července 2026  16:25

Potvrzeno. Satoranský se po odchodu z Barcelony upsal izraelskému Hapoelu

Tomáš Satoranský bráněný Vasilije Micičem během utkání Euroligy.

Basketbalista Tomáš Satoranský bude po odchodu z Barcelony působit v příští sezoně v Hapoelu Tel Aviv. V izraelském klubu, který rovněž hraje Euroligu, podepsal roční kontrakt.

15. července 2026  15:30,  aktualizováno  16:15

V 91 letech pokrývá 18. mistrovství světa. První vzpomínka? Debakl od Čechoslováků

Argentinský novinář Enrique Macaya Márquez

Když se ho zeptáte na první vzpomínku, nezmíní sledování Pelého Brazílie, která tehdy získala svůj premiérový titul, ale událost, jež v zahraničí vešla do dějin jako „švédská katastrofa“. „Zůstalo mi...

15. července 2026  16:05

Barum rally po požáru. Trať městské zkoušky platí, diváci ale pocítí omezení

Barum Czech Rally Zlín 2024

Trať městské rychlostní zkoušky, která tradičně otevírá automobilovou soutěž Barum Czech Rally Zlín, by se neměla měnit navzdory tomu, že vede jen pár desítek metrů od 34. budovy, již před pár dny...

15. července 2026  15:34

Sto tisíc Norů v čele s princem i slavící Madrid. Fanoušci dál drží vikingská vesla

Vítání norského fotbalového týmu po MS v centru Osla

Tažení Norska na mistrovství světa sice skončilo ve čtvrtfinále porážkou s Anglií, ikonická oslava ale žije dál. Po postupu do finále nyní převzali pomyslná vesla španělští fanoušci, kteří zaplnili...

15. července 2026  15:32

Tmavší odstín, památka na boku. Sigma s novým sponzorem řádně obměnila dresy

Fotbalisté SK Sigma Olomouc vyrazí do sezony 2026/27 v nových dresech. Na...

Fotbalová Sigma Olomouc má nového generálního partnera. Společnost Tipsport střídá pro nadcházející ročník Chance Ligy skupina Creditas, již vlastní místní podnikatel Pavel Hubáček, podle magazínu...

15. července 2026  15:18

Slovenského reprezentačního kouče zastavila policie, řídil pod vlivem alkoholu

Zlínský trenér Ján Pardavý sleduje zápas se Vsetínem.

Ještě loni na podzim vedl prvoligový Zlín, teď si Ján Pardavý zřejmě zadělal na problémy. Čtyřiapadesátiletý slovenský trenér měl v minulém týdnu po odjezdu z trenčínského festivalu Pohoda nadýchat...

15. července 2026  15:13

Karlovarsko se ve volejbalové Lize mistrů střetne i s letošním finalistou z Polska

Volejbalisté Karlovarska nastupují ke čtvrtfinálovému utkání.

Volejbalisté Karlovarska se v Lize mistrů utkají ve skupině C s letošním finalistou Zawiercie z Polska, německým Lüneburgem a španělským klubem Las Palmas. Rozhodlo o tom středeční losování v...

15. července 2026  14:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plavky, krajky, puntíky. Sabalenková se pochlubila, co nosí na dovolené

Aryna Sabalenková na dovolené v červenci 2026.

Poslední turnaje jí nevyšly podle představ. Světová tenisová jednička Aryna Sabalenková proto po Wimbledonu vyrazila nabrat síly k moři. Fanouškům ukázala nejen chvíle odpočinku, ale také svůj...

15. července 2026  13:52

Rusové se vrací na půdu IIHF. Účast na MS? Měli bychom cílit na olympiádu, říká Bykov

Ruští hokejisté skousávají porážku na Světovém poháru s Kanadou.

Po více jak čtyřech letech se ruská delegace osobně objeví na pravidelném kongresu Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Bude se podílet na volbě nového prezidenta, který pak bude spolu s členy Rady...

15. července 2026  13:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.