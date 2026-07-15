Jednašedesátiletý Yzerman se do Detroitu, kde strávil celou hvězdnou kariéru v NHL, vrátil v dubnu 2019.
Ani on ale nedokázal ukončit neúčast slavného klubu v play off. Ve vyřazovacích bojích chyběl jedenáctinásobný vítěz Stanley Cupu letos už podesáté za sebou, což je nejvíce ze současných celků.
Bývalý vynikající útočník a člen Síně slávy NHL strávil během hráčské kariéry v Detroitu 22 sezon a jako kapitán s ním v letech 1997, 1998 a 2002 vyhrál Stanley Cup. Další přidal v roce 2008 jako viceprezident a zástupce ředitele Red Wings, v roli generálního manažera Kanady se zase podílel na zlatu z olympijských her ve Vancouveru 2010 a Soči 2014. Před návratem do Detroitu pracoval jako generální manažer Tampy Bay.