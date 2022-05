Trenér Golden State Kerr se po střelbě v Texasu odmítl bavit o basketbalu

„Jakékoliv basketbalové otázky nejsou důležité,“ řekl Kerr novinářům. „V posledních deseti dnech jsme tu měli starší černé lidi zabité v supermarketu v Buffalu, měli jsme zabité asijské návštěvníky kostela v jižní Kalifornii. Teď máme děti zavražděné ve škole,“ vypočítal otřesený kouč nedávné tragické případy. „Kdy už s tím začneme něco dělat. Mám už dost toho sem chodit a kondolovat zničeným rodinám,“ dodal emotivně.

Kerr, jenž patří k hlasitým zastáncům větší kontroly prodeje zbraní, zároveň zkritizoval zákonodárce, kteří blokují snahy o prosazení přísnějších opatření.

Na sociálních sítích se k němu přidala i řada dalších sportovních hvězd. „Kdy už toho bude dost!!! Jsou to děti a my je neustále ve škole stavíme do nebezpečí. Jako vážně, VE ŠKOLE, kde by to mělo být nejbezpečnější,“ rozčílil se ve svém tweetu basketbalista Los Angeles Lakers LeBron James.