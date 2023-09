Chyb se nesmíme bát, říká křídelník ostravských basketbalistů Svoboda

Jak jste tuto roli v 23 letech přijal?

Jsem z Ostravy, nikdy jsem za jiný klub nehrál, takže je to pro mě čest. Jsem rád, že mi kluci ve volbě dali důvěru. Snad je nezklamu.

Funkci jste převzal po Petru Bohačíkovi, který po minulé sezoně ukončil kariéru.

Petr byl dlouho kapitán, jen na chvíli, když byl zraněný anebo hostoval v Opavě, ho vystřídal Filip Šmíd. Oba jsou super kluci. Určitě si od Petra vezmu hodně věcí, byl pro mě největším vzorem tvrdé práce a poctivosti.

Jak funguje vaše komunikace v mezinárodním týmu?

V šatně vše klape. A pokud jde o jazyk, tak jsme tady už měli Srba, Slováka, Američany, Izraelce... Víceméně mluvíme anglicky. Přesto chvíli trvá, než si všichni na sebe zvyknou. Všechny nás ale spojuje basket, a to si cestu každý najde.

Co potřebuje vaše mužstvo, aby v nadcházející sezoně uspělo?

S cizinci, kteří tady byli minulou sezonu, odešla zkušenost. My mladší kluci si musíme uvědomit svou roli, vzít na sebe trochu zodpovědnost. Už nebudeme chodit do hry jenom z lavičky a doufat, že do zápasu naskočíme aspoň na nějakou minutu, i když Adam (trenér Choleva) nikdy neměl problém postavit mladé hráče. Musíme však počítat i s větší minutáží. Tím, že jsme mladí, budeme muset bojovat, být rychlejší než ostatní a dobře bránit. Bude jen na nás, jak se s tím popereme.

K mládí patří chyby. Nebudete chodit na hřiště s obavami, abyste nějakou neudělali, což by mohlo ovlivnit vaše výkony k horšímu?

To by byla největší chyba. Pokud jde někdo na hřiště s tím, že se bojí, aby nechyboval, tak je to hodně špatné. Chyby jsou a budou, bez nich to nejde. Každá však člověka posune dopředu. Pokud by se jich někdo bál, tak by raději neměl na hřiště ani lozit.

Minulou sezonu trenér Adam Choleva často zdůrazňoval, že potřebujete zlepšit obranu. Nebudete bránit na úkor útoku?

Útok většinou zápasy vyhrává, ale samozřejmě obrana je hned za ním. V přípravě jsme se ještě trochu hledali, ale na bránění budeme pořád pracovat a věřím, že se budeme zdokonalovat.

Jak vnímáte, že Ostrava vstoupila do sedmdesáté sezony mezi českou elitou a dosud nikdy nesestoupila?

To je super úspěch. Jsme jeden ze dvou klubů, který je v nejvyšší soutěži celou dobu bez přestávky (s USK Praha, rovněž slavícím 70 let). Hlavně ať to vydrží co nejdéle, klidně sto, dvě stě let... A to výročí je super. Klub bere oslavy vážně. Má být spousta akcí. Doufám, že nás čeká úspěšná sezona.

Nač si troufáte?

Nejméně se chceme probojovat do play off jako v minulé sezoně. Snad nás fandové opět podpoří.

Je pro vás závazek, že klub dosud nikdy nespadl do nižší soutěže?

To je. (směje se) Proč v tom nepokračovat?