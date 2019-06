Řev v kabině? Ukázal jsem cestu k obratu a odešel, řekl trenér Svitek

ZPRAVODAJSTVÍ Báječný obrat. Po špatném úvodu basketbalistky přehrály Švédsko

Hlavní slovo měl trenér Štefan Svitek. „Řekl jsem, co musíme zlepšit. Jakou cestou zápas můžeme ještě otočit,“ popsal 52letý Slovák.

„Museli jsme zapracovat na důslednější obraně a při doskocích,“ doplnil po báječném obratu. České basketbalistky přehrály Švédsko 71:64.

Přitom vstup do utkání se vám povedl. Se soupeřem vaše hráčky první minuty držely krok.

Začátek byl podle našich představ. Švédky ve čtvrtečním duelu proti Černé Hoře okamžitě odskočily do výraznějšího vedení. To jsme si teď pohlídali.

Později si ale Seveřanky významný náskok vytvořily. A zdálo se, že míří za druhým vítězstvím ve skupině. Co tehdy z českého pohledu nefungovalo?

Hlavně druhá čtvrtina byla velmi slabá. Měli jsme problém s návratem do obrany a s doskoky.

Po poločase přišlo zlepšení. Musel jste v kabině zvýšit hlas?

Řekl jsem, co musíme zlepšit. Pak jsem odešel. Je hezké, že se tam poté hráčky hecují. Celá lavička zápasem žila, podporovali jsme se navzájem.

Střelecky tým táhla debutantka na EuroBasketu Renáta Březinová, která nastřílela 23 bodů. Překvapila vás?

Přesně tohle je její hra. Je nebezpečná z mnoha pozic. Čekal jsem, že podobnou hru předvede. A přišlo to ve správný čas.

Ve čtvrtek vás na cestě za překvapivým vítězstvím nad Francií zastavila až poslední perioda, teď vám zase nevyšla hlavně ta druhá. Jak podobné výpadky zlepšit?

Máme ve hře hluchá místa, ve kterých jsme schopni inkasovat i šňůru deseti bodů. Toho se musíme vyvarovat, ale je to těžké. Když se nám nedaří v útoku, musíme se hlavně ustálit v obraně a nedostávat koše.