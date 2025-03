Písecký zimní stadion se mění v sršní hnízdo. U Otavy zabzučí play off

Přísný matematik píseckou jistotu ještě vyvrátí. Dokáže spočítat bláznivou variantu, že Písek všechny zbývající zápasy prohraje, naopak sedmé Olomoucko vše vyhraje. Šestý Děčín by musel zvládnout to samé, porazit například i mistrovský Nymburk, a prohrát by musel právě jen s Olomouckem. Sami cítíte, že je to šílená teorie.

V Písku už se tak těší na umístění v elitní šestce a s tím i jistotu účasti ve čtvrtfinále play off. Sršni přitom hrají nejvyšší soutěž teprve druhým rokem, dříve v ní nikdy nebyli.

„Občas si říkám, že rosteme až moc rychle. Je to pohádka. Jsme nesmírně šťastní, že máme šestku jistou,“ raduje se písecký kouč Jan Čech.

Klub se tak naplno může pustit do příprav novinky, kterou chystá pro vyřazovací boje. Basketbalisté se přesunou na písecký zimní stadion, kde se rozpustí led a aréna se změní v sršní hnízdo. „Kdyby hokejisté hráli ještě play off, tak se přesunou jinam. Řada věcí už je domluvených a rozjetých. Stadion se změní v halu na basket a budeme ji využívat tak dlouho, dokud zůstaneme v play off,“ popisuje Čech.

Písečtí tím chtějí posunout úroveň zážitku ze svých zápasů ještě na vyšší úroveň. V jejich domácí sportovní hale bývá skvělá atmosféra, o kterou se stará necelá tisícovka diváků. Teď bude kapacita výrazně vyšší. „Dostaneme se mezi dva a půl až tři tisíce diváků. Víme, že se tím zbavujeme sportovní výhody, když opustíme vlastní malou halu, kde se nám hraje výborně a máme tam natrénováno. Ale budou to velké zážitky a jdeme do toho,“ říká.

Tradiční zápasy v základní části nebo nadstavbě bývají vyprodané. Otázkou je, kolik lidí přijde na rozhodující fázi sezony na hokejový stadion. „Uvidíme, jaký hlad po basketbalu je v Písku a celém kraji. Mým snem je, abychom pokořili hranici dva tisíce lidí. Ve městě je to už teď velké téma,“ tvrdí Čech.

S bilancí 20 výher a devíti porážek jsou Sršni v tabulce nadále druzí za Nymburkem. Trochu až paradoxní je, že Jihočeši zažívají velmi povedené období, přestože jim chybí trojice důležitých hráčů. Hlavně absence reprezentanta Vojtěcha Sýkory musí být znát.

Písecké publikum sleduje zápas s Opavou.

„Jen to ukázalo, jaká je v týmu chemie. Nikdo si nic nezáviděl, kluci drží spolu a tým si teď získal ohromné sebevědomí. Povedlo se v koncovkách získat dva téměř až ztracené zápasy. Jeden táhne za druhého,“ chválí si kouč.

Sýkora je po operaci nártní kosti, za pět až šest týdnů by na startu play off mohl být k dispozici. Ještě o něco lepší prognóza je u Johana Haiblíka. Naopak Štěpána Borovku teprve operace čeká a start play off nestihne.