Nové dresy, podpisy opor i generálního partnera. Písek potěšil fanoušky

Sršni dál ponesou v názvu generálního partnera firmu Photomate. „Rok před vypršením současného kontaktu jsme se domluvili na pokračování, protože jsou obě strany spokojené. Nová smlouva platí do roku 2029,“ popsal Čech.
Na stejně dlouhou dobu spojily svou budoucnost s klubem také jeho dvě největší hvězdy a reprezentanti Martin Svoboda a Vojtěch Sýkora. Do roku 2027 podepsal Jan Karlovský, o rok déle Kevin Týml a Matěj Burda.
„Jsme moc rádi, že jsme udrželi osu mužstva. Když přijde pro někoho zajímavá nabídka ze zahraničí, tak nebudeme nikomu bránit, naopak. Ale v Česku chceme být pro kluky číslo jedna. I proto jsme podepisovali nové kontrakty místo shánění velkých posil. Chceme se dál posouvat a máme plány,“ zdůraznil kouč.
Tato strategie je něčím, co do Písku láká další hráče. „Jdeme postupně, dostáváme naše basketbalisty do národních týmů. V Písku nemáme výsledky jako jediné měřítko. S cizinci bychom se k nim dostali zřejmě dřív. Ale pracujeme koncepčně, a proto k nám mladí Češi chtějí,“ potvrdil Jan Čech.
Nové hráče zatím přivítali na jihu Čech dva. Michala Kozáka doplnil devatenáctiletý Jakub Zvolánek. „Zaujal mě svými výkony na nedávném mistrovství Evropy. Je to mládežnický reprezentant, velmi univerzální hráč. Pro naše mužstvo by to mohl být velmi zajímavý doplněk. Je to investice do budoucna, ale už v příští sezoně by mohl získat slušné minuty na hřišti,“ odhadl.
Tým pro nový ročník by tak měl být kompletní. Opory sršni udrželi i díky pokračující podpoře firmy Photomate. „Bez ní bychom nehráli nejvyšší soutěž. Za dva roky jsme udělali až nebezpečně velký progres. Nebudeme ale přeplácet hráče nebo dělat zběsilé nákupy. Chceme se posouvat, ale zůstáváme zodpovědní,“ shrnul kouč.
Další novinkou budou pro Písecké hned tři sady dresů, které klub připraví s tamní firmou Ace Sport. První bude na základní část, druhá na nadstavbu a třetí na případné play off.
„Pro nás je tato spolupráce průlomová. Vzájemně si děláme výbornou reklamu. Nemáme otevřený fanshop jako normální obchod, věci se prodávají jen při zápasech, ale stejně má každý v hale na sobě něco s naším logem. To je skvělé a výborně to funguje,“ radoval se.
Zopakují model přípravy
Sršni už jsou společně zpátky v přípravě. Chybí jen Martin Svoboda, který je s dospělým národním týmem. Další reprezentanti se připojovali postupně. „Co funguje, to se nemá měnit. V posledních dvou letech jsme začátek chytili výborně, takže nechceme nic vymýšlet. Trénujeme od 3. srpna, směřujeme všechny zápasy do zahraničí,“ nastínil kouč Čech.
Písek čeká šest utkání s celky z rakouské Superligy a také souboj s druholigovým německým mužstvem BBC Bayreuth.
Jihočeši loni vstoupili do sezony sedmi výhrami v řadě, kdy se několik týdnů drželi na čele tabulky, pak se usadili za Nymburkem a nakonec jako druhý tým skončili základní část.
„Loňský začátek byl sen. Buďme realisti, to bude těžké zopakovat. Není to jen o nás, uvidíme, jaká bude síla dalších týmů. Ale chceme opět dobře odstartovat,“ podotkl.
Sezona nejvyšší soutěže basketbalistů začne přibližně za šest týdnů. Velká prohlášení z píseckého klubu neuslyšíte. „Chceme se dostat do nadstavby A1, stejně jako dalších deset týmů. Asi jen Nymburk bude mít za cíl pouze první místo. A kéž bychom se na play off znovu vrátili na zimní stadion,“ zasnil se Čech.