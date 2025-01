Písek zahájí nadstavbu s mistrem. A pro play off pomýšlí na zimák

Sršni ve své druhé sezoně mezi elitou poprvé pronikli do lepší části tabulky. Loni měli také slušně nakročeno, ale závěr jim nevyšel a hráli nadstavbu A2. Letos soutěž několik kol dokonce vedli, pak se usadili za vedoucím Nymburkem a druhé místo už jim nikdo nevzal. „Musíme být spokojení. Kdyby nám někdo tohle řekl před sezonou, tak nevěříme,“ uvedl písecký kouč Jan Čech.

Jak dál v nadstavbě Přehled Po 22 kolech základní části se tabulka nejvyšší soutěže basketbalistů rozdělila. Prvních osm celků bude hrát spolu každý s každým, doma a venku, celkem 14 zápasů. Nejlepších šest projde přímo do čtvrtfinále play off, sedmý a osmý vyzve devátý a desátý tým z nadstavby A2. V ní budou bojovat čtyři nejhorší celky, které spolu sehrají celkem 12 duelů – každý s každým dvakrát doma a dvakrát venku. Pro jedenáctý tým sezona končí, poslední sehraje baráž s vítězem play off první ligy.

Pro jeho Sršně mohlo být ještě lépe. V posledních pěti zápasech ale čtyřikrát prohráli, a tak se jim soupeři značně přiblížili. „Mrzí nás třeba koncovka duelu s Olomouckem, kterou jsme měli zvládnout. Ale je to sport. Chyběli nám i někteří marodi, snad se dají brzy do pořádku,“ podotkl.

Uspokojení si Písečtí nepřipouští. Varováním je pro ně i loňský ročník, který měli dobře rozjetý. „Jsme hladoví a chceme něco dokázat. Nepřestaneme pracovat, jsme pokorní, ale sezona už nemůže dopadnout špatně,“ zopakoval Čech.

V osmičlenné nadstavbě A1 sehrají celky v součtu 14 utkání, s každým jednou doma a jednou venku. Pokud by Sršni zůstali mezi elitní šestkou, která postoupí přímo do čtvrtfinále play off, uvažují o změně domácí haly. „Chceme odměnit naše skvělé fanoušky. Pokud skončíme v nadstavbě do šestého místa, rádi bychom play off hráli na zimním stadionu,“ řekl trenér.

Na to je však ještě více než dva měsíce čas, další část sezony končí v úvodu dubna. Písečtí po sobotním šlágru s Nymburkem pojedou do Opavy a přivítají Brno. „Týmy jsou sehrané, každá výhra bude těžší a těžší. Ale chceme jít s pokorou zápas od zápasu. Play off by byla nová zkušenost a věřím, že v tabulce do šestého místa zůstaneme. Bude to o nás,“ naznačil trenér.

Sršně čeká v nabitém programu ještě čtvrtfinále domácího poháru na hřišti lepšího z dvojice Zlín – Opava. Pohár má letos u klubu velký význam. Nejlepší čtyři české celky se dostanou do finálového turnaje, který se odehraje v půlce února v Bratislavě jako součást Česko-slovenského poháru.

Ještě není hotovo, zní z GBA

Opačné starosti mají v Jindřichově Hradci. I přes postupné zlepšení GBA Lions zůstali pouze na dvou výhrách z 22 zápasů a uzavírají tabulku. „Trošku se to dalo čekat. Opakuji se, ale měli jsme handicap v krátkém čase na poskládání kádru. Dali jsme to dohromady, ale vzniklo nezkušené mužstvo, kterému několikrát utekl závěr zápasu,“ přiznal generální manažer Jan Tomanec.

Před dvanáctizápasovou nadstavbou není pozice Jihočechů příznivá. Na jedenáctou Ostravu ztrácejí čtyři výhry, na dvojici před nimi, Pardubice a Slavii, ještě o jednu navíc. „Nepříjemné je, že nejsme v kontaktu. Potřebujeme uhrát nějaká vítězství, abychom soupeře dostali pod tlak,“ popsal Tomanec.

Překvapit v sobotu v Pardubicích, doma porazit Ostravu a vyhrát na Slavii. To je smělý plán Hradeckých na úvod druhé části sezony. „Ostatní si myslí, že je hotovo. Ale tak to není, budeme bojovat dál. Posílíme tým, získáme trochu zkušeností a musíme vyhrávat také venku, což se nám ještě letos nepovedlo. Bez toho to nepůjde,“ dodal.

Jindřichohradecký trenér Andrej Červenka a jeho svěřenec Nolan Kemm

GBA Lions se chtějí soustředit hlavně na své výkony a výsledky. Vývoj tabulky nadstavby A2 jinak stejně neovlivní. „Všechny týmy v A2 jsou hratelné. Neměli jsme žádná přání, koho jsme tam chtěli nebo nechtěli. Jsou to vyrovnané celky. V sezoně jsme kromě pár zápasů neměli žádné výkyvy, tak je třeba vyrovnané zápasy také dotáhnout k vítězství,“ shrnul.

Nejhorší celek v soutěži po 34 zápasech dostane ještě další šanci, a to v baráži proti vítězi první ligy. „Od začátku sezony je naším cílem, abychom se baráži vyhnuli. Ale pokud to tak skončí, není to úplně tragédie. Kdybychom licenci v létě nezískali, naším cílem by bylo se dostat do baráže jako vítěz první ligy. Loni jsme si ověřili, že stačí dvě tři zranění v play off a celá sezona je pryč. Bereme to, jak to je,“ okomentoval Tomanec.